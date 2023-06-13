Asgari ücret zammı için ilk toplantı bugün gerçekleştirildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı yeni asgari ücret rakamını belirlemek için bir araya geldi. Milyonlarca çalışanı doğrudan ve tüm çalışanları dolaylı yoldan etkileyecek asgari ücrete zam oranı için sendikaların masaya getireceği rakamlara dair kritik ipuçları geldi.

SON DAKİKA: TOPLANTI SONU TÜRK-İŞ'TEN İLK AÇIKLAMA

İşçi, işveren ve hükümetten oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün saat 14:00'de bir araya geldi. Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliği yaparken işçi kesimini TÜRK-İŞ işveren kesimini ise TİSK temsil etti.

Türk-İş Heyet Başkanı Veli Solak toplantının sonunda yaptığı açıklamasında herhangi bir rakamın gündeme gelmediğini ifade ederek, “Bayramdan önce bir an önce bitmesini istiyoruz. Toplantı yarın olabilir, herhangi bir tarih yok. Türk-İŞ olarak talebimiz bir an önce bu toplantının bitmesi. Ev kiralarına, hayat pahalılığına göre asgari ücretin güncellenmesini istiyoruz” dedi.

ASGARİ ÜCRETTE TARAFLAR NE İSTİYOR?

İşçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ’in bugün toplantıya Ocak 2023 zam döneminde olduğu gibi açlık sınırını baz alarak oturması bekleniyordu. Mayıs ayı verilerine göre ise açlık sınırı 10 bin 362 lira; yoksulluk sınırı ise 33 bin 752 lira seviyesinde bulunuyor.

İşveren kesimini temsilen TİSK ise, kamuoyunun beklentilerini işaret ederek, Asgari ücreti TL olarak konuşacaklarını bildirmişti.

Hükümet kanadında ise yeni asgari ücret rakamı için Mart ayından bu yana yapılan saha çalışmaları neticesinde ortaya çıkan veriler masada yer aldı.

ASGARİ ÜCRET KAÇ TL OLACAK? TÜM İHTİMALLER SIRALANDI

Asgari ücrete zam oranını belirlerken enflasyon rakamları en önemli etken olacak. 5 aylık verilere bakıldığında enflasyon yüzde 15,26 olarak açıklanırken 6 aylık verinin yüzde 20 seviyelerinde olması beklentisi mevcut. Net 8,506 TL olan asgari ücretin yüzde 20 artması durumunda rakam 10.207 TL’ye yükselecek. Ancak burada geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son dokunuş yaparak refah payı ile yüzde 30-35 arasında zam yapma ihtimaline neredeyse kesin gözü ile bakılıyor.

Şu anda brüt 10.008 TL, net ise 8.506 TL olan asgari ücret işverene 11.759 lira maliyet olarak yansıyor. Yüzde 30 artış durumunda net asgari ücret 11.058 TL, yüzde 35 artarsa 11.483 TL olacak.

Eski Çalışma Bakanı Vedat Bilgin’in ‘500 dolar’ açıklamasına göre ise yeni maaşların bugünkü kura göre 11.800 liranın üzerinde olabileceği tahmin ediliyor.

KISA SÜREDE YENİ MAAŞLAR AÇIKLANACAK

Sabah’tan Mete Dirice’nin aktardığı bilgiye göre ise yeni asgari ücretin 23 Haziran Cuma veya 26 Haziran tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor. Yani süreç 10-12 günlük bir zaman diliminde kısa sürede tamamlanacak. Normalde Asgari Ücret Komisyonu'nun çalışmaları bir aya yakın sürüyor. Yeni asgari ücretin belirlenmesinin ardından tüm gözler Kurban Bayramı sonrası emekli ve memur zammı düzenlemelerinde olacak.

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