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Pazartesi günü yeniden toplanacak olan zam pazarlığında bu kez rakamların da masaya gelmesi beklenirken; yüzde 50'lik zam iddiası kulislerde konuşulmaya devam ediyor.

GÖZLER ARALIK AYI ENFLASYONUNDA

Memur ve ve memur emeklilerine yeni yılda yapılacak zamda ise Aralık ayı enflasyonu belirleyeci olacak.

Aralık ayı enflayonunun yüzde 3-3,5 seviyesinde olması beklenirken CNN Türk'e konuşan Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, beklenen zam oranlarını tek tek hesapladı.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNİN ZAM ORANI

Bayram; "Memur ve memur emeklisinin 2024 maaş zammı için ilk önce enflasyon farkı hesaplanacak. Bu da yüzde 37-38 seviyelerinde. Sonrasında toplu sözleşme farkı var yüzde 9'luk. Yine buna yüzde 2-3'lük bir refah payı artışının eklenmesini bekliyoruz. Böylelikle memur ve memur emeklisinin yeni yılda maaşlarına yüzde 50'lik bir zam yapılması öngörülüyor." diye konuştu.

ZAMLI SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI

"SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yönelik beklenen maaş zammı ne kadar olacak?" sorusuna da yanıt veren Bayram, "Hak edilen şu an için aslında yüzde 37-38'lik bir zam. Acak refah payının da yüzde 12-13 olmasıyla birlikte toplamda yüzde 50'lik bir atış bekliyoruz" dedi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ TL OLACAK?

Yüzde 50'lik olası zam oranının en düşük emekli maaşı olan 7 bin 500 TL'ye nasıl yansıyacağına da değinen Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, "En düşük emekli maaşının da yüzde 50'lik artışla 11 bin 250 TL'ye çıkmasını bekliyoruz" dedi.