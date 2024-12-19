TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, işçilerin asgari ücret talebini enflasyona göre yüzde 45 zam ve yüzde 20 refah payı eklenmesi ile birlikte asgari ücretin yüzde 65 artması ve 29 bin 583 lira olmasının beklendiğini açıkladı.

Bugün gerçekleştirilen ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlık ettiği Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısından da bir rakam çıkmadı.

Komisyonda, işçi heyetinin başkanlığını yapan TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, çıkışta bir rakamın ortaya gelmediğini bildirerek, dördüncü toplantı için önümüzdeki haftayı işaret etmişti.

Ardından kurumun sosyal medya hesabından bir duyuru yapılarak, işçi kesiminin asgari ücret talebinin bugün saat 16.00'da durulacağı bildirildi.

İŞÇİLERİN ASGARİ ÜCRET TALEBİ: 29 BİN 583 LİRA

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, söylenen saatte ekranların önüne çıkarak özetle şu açıklamaları yaptı:

İşverenin ne vereceğini söylemesi gerekiyor. Artık demokratik bir asgari ücret yapısı var. Bu toplantıya gelmeden evvel DİSK ve Hak-İş ile de konuştuk. Biz bu zamana kadar bir rakam bekledik. Asgari ücret artık bizim ülkemizde geçim ücreti oldu. Üç toplantıda arkadaşlarımız nasıl geçinemediklerini birinci ağızdan anlattılar. Asgari ücret şu an alım gücüne göre 11 bin TL düzeyine düştü. Biz bu meselenin bugün biteceğini umut ediyorduk. Rakam vermesi gerekenler rakam vermiyor. Asgari ücret talebini enflasyona göre yüzde 45 zam ve yüzde 20 refah payı eklenmesi ile birlikte asgari ücretin yüzde 65 artması ve 29 bin 583 lira olması bekliyoruz.

MECVUT ASGARİ ÜCRET NET 17 BİN 2 LİRA

Asgari ücret, 2024'te bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde ise net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulandı.