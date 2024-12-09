Artvin'i heyelan vurdu...
Heyelanın vurduğu Karadeniz Sahil Yolu'nda toprak altında kalan otomobile geçtiğimiz dakikalarda ulaşıldı.
Ulaşılan otomobilde bulunan sürücü Murat Turhan, Aykut Tiryaki, Nuri Apaydın ve Görkem Özdemir’in cansız bedenleri çıkarıldı.
4 ARKADAŞIN CANSIZ BEDENİ TOPRAK YIĞININDAN ÇIKARILDI
4 arkadaşın cenazeleri, toprak yığını arasından çıkarılarak otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Cenazelerin ardından toprak altında kalan otomobilin de iş makinesiyle bulunduğu yerden alınması için çalışma sürdürülüyor.
Kaynak: ensonhaber