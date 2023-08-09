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Van Büyükşehir Belediyesinin kırsalda hizmetin sürekliliğini sağlamak için kurduğu tamir ekipleri aralıksız çalışıyor. Kentin en ücra noktalarına kadar hizmet götüren Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal ve Onarım Dairesi Başkanlığı, envanterinde bulunan araçların bakım, onarım ve tamirini çalışma alanında gerçekleştiriyor.

Bu çerçevede kamu kaynaklarını daha verimli ve etkin kullanmayı hedefleyen büyükşehir belediyesi, kendi atölyelerini aktif olarak kullanmanın yanında kırsal bölgelerde çalışarak arıza veren iş makinelerine seyyar tamir ekipleri ile yerinde müdahale ediyor.

Arıza veren iş makinelerin tamirine giden ekipler, iş makinelerinin rutin bakım ve onarımını da alanda yaparak, hem hizmetin sürekliliğini sağlıyor hem de nakliye masraflarını minimize ederek tasarruf sağlıyor.

Deneyimli usta ve formenlerden oluşan ekipler, araçların rutin bakım onarımlarını da yerinde yaparak, araçların daha aktif kullanılmasını sağlıyor.İHA