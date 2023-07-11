DV'nin yüzde 18'den yüzde 20'ye çıkarılmasının ardından benzinde 40 kuruş, motorinde 38 kuruş, oto gazda (LPG) 15 kuruş gelen zammın ardından Motorine 12 Temmuz Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 7 kuruşluk zam bekleniyor.

Benzin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 25.20 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 26.65 liradan satılıyor.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 78,12 dolardan işlem görüyor.

haber7