Emeklinin ve memurun gözü kulağı Meclis'te görüşülecek olan zam teklifinde.

Zam paketinde SSK, BAĞ-KUR, memur emeklisine yılın ikinci yarısında uygulanacak zam oranı, refah payı eklenerek yüzde 25 olarak belirlendi.

Memur ve emekli zammı

Kanun teklifi ile en düşük memur maaşı 22 bin liraya çıkartılacak. Teklifle memura 8 bin lira seyyanen zam da öngörülüyor.

En düşük emekli aylığı yılbaşına kadar 7 bin 500 lira olarak uygulanmaya devam edecek. Yüzde 25'lik zam emeklilerin kök aylıklarına uygulanacak.

Kök aylığı 5 bin lira ve altında kalanların emekli aylıkları temmuz ayından sonra da 7 bin 500 lira olarak ödenmeye devam edecek.

Zamlı maaş ve aylıklar 15 Temmuz'dan itibaren alınacak

Memur ve emekliler zamlı maaş ve aylıklarını 15 Temmuz'dan itibaren alacak.

Zam, 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girdiği için memurlara 14 günlük fark da yatırılacak. Fark ek bordro olarak yansıyacak.

SSK, BAĞ-KUR emeklileri de 17 ile 28 Temmuz arasında aylıklarını alacak. Memur emeklisi, temmuz aylığını 1'i ile 5'i arasında aldı.

Burada oluşan zam farkı, SGK tarafından duyurulacak tarihte yatacak.

Düzenlemeden bu sene emekli olanlar da faydalanacak

Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi kapsamında aylık bağlanan ya da mart, nisanda başvuru yapıp bekleyen herkes temmuz zammı, refah payı artışından yararlanacak.

Seyyanen zam, memurların emekli ikramiyesinde veya işçilerin kıdem tazminatı tavanı hesabında dikkate alınmayacak.

ensonhaber