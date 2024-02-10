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Araç sahiplerinin birçoğu kontak anahtarlarını normal anahtarlığa takarak kullanıyor. Ancak bu şekilde yapmak aracınıza zarar vermenize neden oluyor.

Chip dergisinde yer alan bilgilere göre, kontak anahtarınızın yanında farklı anahtarlar bulundurmanızın zararları tespit edildi.

Dergide yer alan habere göre, ateşleme silindirinizin içindeki hassas parçaları korumak için anahtarlığınızda fazla anahtar bulundurmamanız gerekiyor.

Anahtarlıkta oluşacak ekstra ağırlık, ateşleme silindirinin tasarlanmadığı bir şekilde zorlanmasına neden olur ve oluşabilecek her sarsıntı, dönüş ve titreşimde iç parçalarının yavaş yavaş aşınmasına neden olur.

Fazla anahtar takmak…

Kontak anahtarınızın yanına takacağınız fazla sayıda ki anahtar ateşleme silindirin bozulmasın veya kilitlenmesine sebebiyet verebilir.

Ayrıca anahtarların sürekli çınlaması, kontak anahtarınızın daha hızlı eskimesine de neden olabilir.

Eskimiş bir kontak anahtarı ise zamanla aracı çalıştırmada sorunlara yol açabilir.

Kontak anahtarlığınıza fazladan anahtar eklediğinizde, elektrik bağlantılarını bozabilir ve kontak anahtarı ile araç bilgisayarı arasındaki iletişimin kesilmesine de sebep olabilir.

Bu sebepten kontak anahtarınızın yanında sadece araç için gerekli olan anahtarları bulundurmanız doğru olacaktır.