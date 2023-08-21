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Sınavsız ikinci üniversite kayıtlarının başlamasıyla Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi programlarına kayıt yaptırmak ya da kayıt yenilemek isteyenler yüzde 90’ı aşan zamlı fiyatlarla karşılaştı.

Geçtiğimiz yıl dönemlik ücreti 620 lira olan bölümlerin hepsinin dönemlik ücreti yüzde 90,25 zamla 1180 liraya çıkarken 870 lira dönemlik ücreti olan bölümlerin ücreti ise yüzde 80,45 zamla 1570 liraya çıktı.

Önceki dönem 1095 lira olan yabancı dil eğitimli programların ücretleri ise yeni dönemde 2 bin 80 lira oldu.

HABER7