Anneler Günü gibi özel günler, sevdiklerine özel bir hediye arayışında olan tüketicilerin alışveriş yoğunluğunu artırdığı dönemler olarak öne çıkıyor. İnternet üzerinden yapılan alışverişlerin artmasıyla e-ticaret platformları da yoğunlaşan trafiğinin etkisiyle hareketli günler

Ciro, satış hacmi ve trafik bakımından göstergelerin pozitif olarak ivmelendiği bu gibi dönemler, özellikle büyük e-ticaret oyuncularının yoğun rekabetine de sahne oluyor. Kampanyaların yoğunlaştığı bu dönemler için birçok e-ticaret platformu aylar öncesinden hazırlık yaparak yoğun trafikteki payını artırmayı hedefliyor.

Parametrelerin 2024 ve 2025'te pozitif seyrettiği e-ticaret sektörü, bu yıl 11 Mayıs'ta kutlanan Anneler Günü için yoğun bir hazırlık ve rekabet sürecine sahne oluyor.

Anneler Günü için hediye alışverişini internet üzerinden yapan tüketiciler, sektörde yarattıkları ciro artışıyla e-ticaret platformlarının yüzünü güldürüyor. Büyük e-ticaret şirketlerinin beklentileri de bu yıl için satışların ve trafiğin geçen yıla oranla yükseleceği yönünde.

AA muhabirine değerlendirmede bulunan Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Ender Özgün, Anneler Günü'nün, dönemsel olarak kasım ayından sonra e-ticaret alanında en hareketli günlerinden biri olduğunu belirtti.

Özgün, "Anneler Günü gibi özel dönemlerde satışlar, normal dönemlere kıyasla yüzde 20 artıyor. Sunduğumuz kullanıcı beklentilerini karşılamaya yönelik zengin ürün yelpazesi, hızlı ve zamanında teslimat çözümleri, kişiselleştirilmiş kampanyalar ve premium ayrıcalıklar sayesinde bu oranın yüzde 40'a kadar çıkacağını öngörüyoruz. Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da satılan ürün adedi, trafik ve ciroda yıl ortalamasının üzerinde bir seyir gözlemliyoruz." ifadelerini kullandı.

Özellikle moda, küçük ev aletleri, kişisel bakım ve ev yaşamı kategorilerinde bu artışın çok daha belirgin şekilde hissedildiğini dile getiren Ender Özgün, satış hacmini artırmanın yanı sıra müşteri memnuniyeti ve tekrar alışveriş oranlarını da artıran kalıcı bir değer yaratabilmenin önemli olduğunu kaydetti.

"Hızlı ve pratik çözümler sunuyoruz"

Anneler Günü dönemine her yıl kapsamlı bir hazırlıkla girdiklerini vurgulayan Özgün, her zevke hitap eden ürünleri indirimli fiyatlarla sunduklarına dikkati çekti.

Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Özgün, hediye seçimini kolaylaştırmak için bu yıl annelerin beğenilerine göre özel listeler oluşturduklarına işaret ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçtiğimiz yılın satış verilerini ve kullanıcı eğilimlerini analiz ederek, hediye alternatifleri sunduğumuz bu listelerde, yapay zeka destekli sıralama teknolojimiz sayesinde en çok beğenilen ürünleri en üst sıralarda konumlandırıyoruz. Peşin fiyatına 9 taksit imkanıyla bütçe dostu seçenekler sunarken sepet indirimleri, kupon fırsatları ve Hepsiburada Premium üyelerine özel ayrıcalıklarla kampanyalarımızı daha da avantajlı hale getiriyoruz. HepsiJET'in güçlü lojistik altyapısı sayesinde pazar günü teslimat seçeneği sunarak hediye alışverişini son ana bırakan kullanıcılarımız için de hızlı ve pratik çözümler sunuyoruz."

"Kullanıcılar kampanya dönemlerini önceden planlıyor"

Ender Özgün, bu yıl tüketici davranışlarında üç temel değişimin öne çıktığını belirterek bunlardan ilkinin, kullanıcıların kampanya dönemlerini önceden planlamaları ve sepetlerine alacakları ürünleri eklemeleri olduğunu ifade etti.

İkincisi değişimin, mobil uygulamada geçirilen sürenin ve etkileşim yoğunluğunun artması olduğunu aktaran Özgün, kullanıcılarının yalnızca alışveriş yapmakla kalmadıklarını, ürün karşılaştırmaları ve yorum okumaları gibi araştırma adımlarını da çoğunlukla mobil üzerinden gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Ender Özgün, tüketici davranışlarındaki üçüncü değişimin ise hızlı teslimat beklentisi olduğunun altını çizerek kullanıcıların siparişlerinin aynı gün ya da ertesi gün kendilerine ulaşmasını istediklerini, bu doğrultuda teslimat seçeneklerini çeşitlendirdiklerini bildirdi.

"Küçük ev aletleri öne çıkan kategorilerin başında"

Küçük ev aletlerinin Anneler Günü döneminde öne çıkan kategorilerin başında geldiğini belirten Özgün, "Özellikle robot süpürgeler, kahve makineleri ve mutfak robotları büyük ilgi görüyor. Bununla birlikte giyim, çanta ve güneş gözlüğü gibi ürünler de yine en çok tercih edilen hediyeler arasında. Parfüm, cilt bakım setleri ve saç şekillendirici cihazlar ise şık ve işlevsel hediyeler arayan kullanıcılarımızın öncelikleri arasında yer alıyor." dedi.

Özgün, kullanıcılarına her bütçeye uygun ürün yelpazesi sunduklarına işaret ederek "En yoğun talep 300 lira ile 1000 lira arasındaki ürünlerde toplanıyor. Bu segment, hem kalite hem de ulaşılabilirlik açısından ideal bir denge sunuyor. 300 lira altındaki ürünler genellikle tamamlayıcı hediyeler olarak tercih edilirken 1000 lira ve üzerindeki ürünler daha çok teknoloji ve premium kategorilerde değerlendiriliyor." diye konuştu.

Kadın girişimcilere yönelik sadece dönemsel olmayan sürdürülebilir destekleri olduğunun altını çizen Özgün, "Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü" programlarıyla on binlerce kadının dijitalleşme yolculuğuna eşlik ettiklerini söyledi.

Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Özgün, Anneler Günü'nde bu markaların ürünlerini kampanya alanlarında görünür kıldıklarını ifade ederek mobil uygulamalarının ana ekranında bu ürünleri öne çıkardıklarını ve platform genelinde tercih edilmelerini desteklediklerini kaydetti.