Anafilaktik şok, şiddetli ve hayatı tehdit eden alerjik reaksiyonlardır. Aşağıda anafilaktik şokun özellikleri hakkında daha detaylı bilgi verilmiştir:
Tanım
Anafilaktik şok, vücudun ani ve aşırı tepki vermesi sonucu oluşan, hızla ilerleyen, hayati tehlike oluşturan ciddi bir alerjik reaksiyondur.
Vücudun savunma sistemi, zararsız bir maddeyi tehlikeli algılayıp aşırı tepki vermesiyle başlar.
Belirtiler
Ani başlayan nefes darlığı, hırıltılı solunum
Döküntü, kaşıntı, kurdeşen
Kan basıncında düşme, bayılma hissi
Bulantı, kusma, karın ağrısı
Boğazda şişme, yutma güçlüğü
Nedenleri
Arı, yılan, örümcek sokmalar
Bazı ilaçlar (penisilin, aspirinler, vb.)
Bazı gıdalar (yumurta, fındık, balık, vb.)
Tedavi:
Acil tıbbi müdahale gerekir
Adrenalin, antihistaminikler, kortikosteroidler uygulanır
Hastanın hızla stabilize edilmesi ve yoğun bakım ünitesine nakli önemlidir.
Önleme
Tetikleyici maddelerin belirlenmesi ve kaçınılması
Acil tedavi ilaçlarının yanında bulundurulması