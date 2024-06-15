Anafilaktik şok, şiddetli ve hayatı tehdit eden alerjik reaksiyonlardır. Aşağıda anafilaktik şokun özellikleri hakkında daha detaylı bilgi verilmiştir:

Tanım

Anafilaktik şok, vücudun ani ve aşırı tepki vermesi sonucu oluşan, hızla ilerleyen, hayati tehlike oluşturan ciddi bir alerjik reaksiyondur.

Vücudun savunma sistemi, zararsız bir maddeyi tehlikeli algılayıp aşırı tepki vermesiyle başlar.

Belirtiler

Ani başlayan nefes darlığı, hırıltılı solunum

Döküntü, kaşıntı, kurdeşen

Kan basıncında düşme, bayılma hissi

Bulantı, kusma, karın ağrısı

Boğazda şişme, yutma güçlüğü

Nedenleri

Arı, yılan, örümcek sokmalar

Bazı ilaçlar (penisilin, aspirinler, vb.)

Bazı gıdalar (yumurta, fındık, balık, vb.)

Tedavi:

Acil tıbbi müdahale gerekir

Adrenalin, antihistaminikler, kortikosteroidler uygulanır

Hastanın hızla stabilize edilmesi ve yoğun bakım ünitesine nakli önemlidir.

Önleme

Tetikleyici maddelerin belirlenmesi ve kaçınılması

Acil tedavi ilaçlarının yanında bulundurulması