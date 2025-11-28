Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,19 altında 5 bin 671 liradan tamamladı.

Güne değer kazancıyla başlayan gram altın saat 09.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,9 üstünde 5 bin 720 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 9 bin 560 liradan, cumhuriyet altını ise 38 bin 90 liradan satılıyor.

ONS ALTIN

Güne düşüşle başlayan altının ons fiyatı önceki kapanışın yüzde 0,6 üstünde 4 bin 184 dolarda seyrediyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralıkta faiz indirimine gideceğine yönelik beklentilerin gücünü koruması altın fiyatlarını desteklemeye devam ediyor.

VERİ GÜNDEMİ

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Finansal İstikrar Raporu, Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) ve işsizlik oranının, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ve işsizlik oranının takip edileceğini belirtiyor.

ALTINDA DESTEK VE DİRENÇ SEVİYESİ

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 4 bin 250 doların direnç, 4 bin 100 doların destek konumunda olduğunu ifade etti.