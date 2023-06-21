2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 69 kilo finalinde Çinli rakibi Hong Gu'yu mağlup eden Busenaz Sürmeneli 17 yıl sonra kadınlarda altın madalya sahibi oldu. Türkiye olimpiyat tarihinin ilk şampiyon boksörü Busenaz Sürmeneli'ye dair merak edilenleri derledik...

BUSENAZ SÜRMENELİ KİMDİR?

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'nin 2. altın madalyasının sahibi Busenaz Sürmeneli 25 Haziran 1998 tarihinde dünyaya geldi. Trabzonlu olan milli boksör Busenaz Sürmeneli aynı zamanda Trabzonspor Kulübü sporcusudur.

2019 yılında Rusya, Ulan-Ude'de gerçekleşen 2019 AIBA Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli dünya şampiyonudur.

2020 Yaz Olimpiyatları'nda valter siklette altın madalya kazandı. Bu madalya ile Türkiye Olimpiyat Oyunları tarihinde ilk kez boksta altın madalya kazandı.

TÜRK BOKSUNUN İLK ALTIN MADALYASI NUSENAZ SÜRMENELİ'DEN

Busenaz Sürmeneli, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda elde ettiği altın madalyayla Türk spor tarihine geçti.

Daha önceki olimpiyatlarda gümüş ve bronz madalya alabilen Türk boksu, Tokyo 2020'de ilk kez altın madalyaya uzandı.

Türkiye'nin kadınlarda kota aldığı ilk olimpiyatta Busenaz Sürmeneli ile gelen altın madalya, boksta alınan en büyük başarı olarak tarihe geçti.

BUSENAZ SÜRMENELİ'NİN SPOR BAŞARILARI

2013 Yıldız Kadınlar Türkiye Şampiyonu

2013 Yıldız Kadınlar Avrupa Birliği Ülkeleri Boks Şampiyonası 2./Macaristan

2013 Yıldız Kadınlar Dünya Şampiyonu/Bulgaristan

2014 Yıldız Kadınlar Türkiye Şampiyonu

2014 Yıldız Kadınlar Avrupa Şampiyonu/İtalya

2015 Genç Kadınlar Türkiye Şampiyonu

2015 Genç Kadınlar Dünya Şampiyonu/Tayvan

2015 Genç Kadınlar Avrupa Şampiyonu/Macaristan

2016 Genç Kadınlar Türkiye Şampiyonu

2016 Genç Kadınlar Avrupa Şampiyonu/Ordu-Türkiye

2017 Büyük Kadınlar Türkiye Şampiyonu

2017 Azerbaycan İpekyolu Boks Turnuvası Şampiyonu

2017 Polonya Felix Stamm Boks Turnuvası Şampiyonu

2017 Büyük Kadınlar Avrupa Birliği Ülkeleri Boks Şampiyonası 2./İtalya

2018 Ümitler Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası Şampiyonu

2018 Sırbistan Belgrade Boks Turnuvası Şampiyonu

2018 Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası Şampiyonu

2019 Ümit Kadınlar Türkiye Şampiyonu / Samsun

2019 Büyük Kadınlar Türkiye Şampiyonu / İstanbul

2019 Ümit Kadınlar Avrupa Şampiyonu / VLADİKAVKAZ- RUSYA

2019 / 57. Belgrade Winner Boks Turnuvası Şampiyonu / SIRBİSTAN

2019 50. Grand-Prix Usti Nad Labem Turnuvası Şampiyonu

2019 Balkan Boks Turnuvası Şampiyonu 69. kg Botevgrad/ Bulgaristan

2019 Büyük Kadınlar Avrupa 3. sü İspanya / Madrid

2019 Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonu Ulan -Ude / RUSYA- 69 kg Dünya Şampiyonu

2019 Büyük Kadınlar Türkiye Şampiyonu (aynı yıl 2. kez)

2019 Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası Şampiyonu

2020 Macaristan Debrecen Boks Turnuvası Şampiyonu