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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Nahçıvan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Aliyev, konuşmasında, "(Türkiye ile) Bir birimize destek vererek biz bölgesel konuları da doğru istikamete yöneltiyoruz. Bölgede barış ve istikrar olsun, savaş olmasın istiyoruz." ifadesini kullandı.

"Ticaret hacmimiz 6 milyar dolardan fazladır. Bu yıl yüzde 40 arttı. 15 milyar dolar hedeflemiştik. Yakın gelecekte buna da ulaşacağız." diyen Aliyev, "Şuşa Beyannamesi ilişkilerimizi yeni seviyeye yükseltti. Bugün ilişkilerimiz en yüksek düzeydedir. İlişkilerimizin tüm alanlarda en faal dönemini yaşıyoruz." şeklinde konuştu.AA