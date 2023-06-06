Van'da kavak ağaçlarının fazla olması nedeniyle kent merkezine adeta polen yağıyor. Genelde kavak ağaçlarından olmak üzere rüzgarlı havada yayılan polenler hayatı olumsuz yönde etkilerken, alerjik hastalığı olan vatandaşlar ise dışarı çıkamıyor.

Uzmanlar polenlerin yoğunluğunu artırdığı bu dönemlerde özellikle saman nezlesi, göz nezlesi ve astımı olan hastaların uzun süre dışarıya çıkmamasını öneriyor. Uzmanlar, dışarı çıkma durumunda eve gelindiğinde ise duş alma ve dışarıda giyilen giysilerin değiştirilmesi önerisinde bulunuyor.

“Göz ve burun nezlesi olan dikkat etsin”

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Nevzat Esen, polen alerjisinin bütün dünyada yaygın görülen mevsimsel bir rahatsızlık olduğunu belirtti. Uzman Dr. Esen, "Mevsimlerle değişkenlik gösteren çayır otları, yabancı ağaçlar, otların döllenme mevsimlerinde ortaya çıkmasıyla duyarlı kişilerde alerjiye sebep oluyor.

Özellikle hastalarda göz ve burun nezlesi olarak ortaya çıkmaktadır. Gözlerde kaşıntı ve kızarıklık, burunda ise tıkanıklık ve kaşıntı olarak ortaya çıkmaktadır. Astım olarak da kendini özellikle öksürük, balgam, nefes darlığı gibi semptomlarla ortaya çıkabilmektedir. Duyarlı olduğu tespit edilen hastalar, özellikle bu konuda dikkat etmesi gerekiyor. Özellikle de bu aylarda dışarı çıkarken, çimenlere otururken veya bu zamanlarda özellikle seyahatler minimalize edilmelidir” dedi.

“Rüzgarlı havada dışarıda az zaman geçirmeliler”

Polenden korunma yollarından bahseden Esen, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Diğer taraftan dışarıda olabildiğince az zaman geçirmelerini tavsiye ediyoruz. Bu hastalara mevcut tedaviler uygulanmaktadır. Yalnız bu hastalığın ana tedavisi maddeye olabildiğince az maruz kalmaktır. Hastalarımıza tavsiyemiz; özellikle dışarıdan gelirken evlerinde duş almaları, kıyafetlerini dolaba saklamalarını öneriyoruz.”iha