İlçede yer alan Van Gölü kıyılarındaki tarlalarda açan gelincik çiçekleri, güzellikleriyle dikkat çekti.

Fotoğraf tutkunları da Van Gölü'nün maviliğiyle bütünleşen bu güzelliği fotoğraflayarak, eşsiz manzarayı kayıt altına aldı.

Doğa fotoğrafçısı Büşra Güven Aşçıoğlu, göl kıyısında ortaya çıkan manzaraya duyarsız kalamadıklarını söyledi.

Bölgenin doğal güzelliklerini fotoğraflamaya çalıştıklarını anlatan Aşçıoğlu, "Bunu kaçırmak istemedik. Kırmızı gelinciklerle Van Gölü'nün mavisi çok güzel uyum içindeydi. Biz de güzel fotoğraflar elde ettik, çok güzel vakit geçirdik. Burası doğal bir fotoğraf stüdyosu gibi." dedi.AA