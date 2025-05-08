Nesine 2. Lig'de play-off heyecanı yaşanıyor. Kırmızı Grup Play-off 1. Turundan 2. Tura ilk yükselen takım Motolux 68 Aksarayspor oldu.

Sahasında Karacabey Belediye Spor A.Ş'yi konuk eden Motolux 68 Aksarayspor, mücadeleyi 1 - 0 kazandı ve adını üst tura yazdıran ilk takım oldu.

AKSARAYSPOR RAKİBİNİ BEKLİYOR

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup Play-off 1. Turunda bu akşam Menemen Futbol Kulübü ile temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK karşı karşıya gelecek. Bu maçı kazanan takım, play-off 2. turunda Motolux 68 Aksarayspor'un rakibi olacak.