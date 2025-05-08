Nesine 2. Lig Kırmızı Grup Play-Off 1. Tur maçında Menemen Futbol Kulübü ile Artı Değer Van Spor FK saat 20.00’de karşı karşıya gelecek. Maç Menemen İlçe Stadı’nda oynanacak.

Van Spor taraftarlarının heyecanla beklediği mücadele öncesi Teknik Sorumlu Murat Yıldırım’ın sahaya süreceği ilk 11 belli oldu.

Zor deplasmanda Kırmızı – Siyahlı temsilcimiz sahaya; Taha Cengiz Demirtaş, Sabahattin Destici, Burak Kavlak, Yusuf Abdioğlu, Emre Batuhan Adıgüzel, Mert Örnek, Eyüp Akcan, Özkan Yiğiter, Bekir Can Kara, Batuhan Kör ve Okan Eken ilk 11’i ile çıkacak.

Yedek kulübesinde ise Abdulsamed Damlu, Harun Kavaklıdere, Erdem Seçgin, Massıs Gülük, Serkan Odabaşoğlu, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Hasan Bilal, Ayberk Kaygısız, Ahmet Eren Ve Samed Ali Kaya görev bekleyecek.

Menemen FK ise mücadeleye Bora Göymen, Muhammed Emir Terzi, Onur Akdeniz, Emre Keskin, Seçim Can Koç, Çağrı Fedai, Halil Can Ayan, Mazlum Demir, Emirhan Arkutcu, Fırat Arslan ve Eyüp Poyraz ilk 11’i ile başlayacak.

Ev sahibi takımın yedek kulübesinde ise Mehmet Enes Sarı, Erkan Gövercin, Altar Han Hidayetoğlu, Erhan Öztürk, Yiğit Kerem, Arda Temur, Eren Çakır, Muharrem Emir Erkul, Mustafa Can Birol ve Emirhan Yılmaz olacak.