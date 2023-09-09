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Wanhaber / ÖZEL

Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle, 95 yıl aradan sonra 19 Eylül 2010 tarihinde Ermeniler tarafından ilk ayinin yapıldığı tarihi Akdamar Kilisesi’nde 10 Eylül Pazar günü 11. kez ayin gerçekleştirilecek.

Tarihi kilisede bir araya gelecek olan Ermeniler, kendileri için büyük önem taşıyan Akdamar Adası’nda ayin gerçekleştirerek dua edecek.

2005 yılında restorasyonu yapılan Akdamar Kilisesi’ndeki ayin için konuklar yarın teknelerle adaya taşınacak. Burada ayinlerini gerçekleştirecek olan misafirler daha sonra Gevaş ilçesine dönecek. Ayine çok sayıda kişinin katılması bekleniyor.

Bu yıl 11’incisi yapılacak ayin öncesi WanHaber’e özel açıklamalarda bulunan Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, “Belediyemiz ulaşım ve temizlikle ilgili tüm hazırlıkları tamamladılar. 11’inci ayin yapılacak, ekip arkadaşlarımız gelen misafirlerimizin rahat bir şekilde gidip gelmelerini sağlayacak.

Van’a gelen misafirlerimizin rahatsızlık yaşamamalarına yönelik adanın içerisinde hem belediyemiz çalışıyor hem de kültür turizm il müdürlüğümüz bu çalışmalara yardımcı oluyor. Aynı zamanda ada dışındaki güzergâhların temizliğini de tamamladık.

Bunların yanı sıra otellerle ve restoranlarla da iletişime geçiliyor. Barınma ve yemek ihtiyaçlarının aksamamasına yönelik tedbirler alınmakta” ifadelerini kullandı.

Fatma Öztürk

