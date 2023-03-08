Geçtiğimiz ay milletvekili adayı olmak için İl Başkanlığı görevinden istifa eden Kayhan Türkmenoğlu'nun yerine atanan isim belli oldu.

Teşkilat içinde yapılan temayül sonrası AK Parti, Van'dan 4 ismi genel merkeze adaylık için davet etmişti.

Ankara'ya çağırılan Abdullah Çalım, Emre Güray, Çağatay Akyol ve Yasin Ertürk'ün mülakatı AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bizzat yapıldı.

Yapılan mülakat sonrası Erdoğan'ın tensipleriyle Van İl Başkanlığına Emre Güray'ı atandı.

Emre Güray kimdir?

1983’de Van'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Van’da tamamladı. Lisans derecesini 2005 yılında Kocatepe Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü’nden aldıktan sonra 2006 – 2019 sahibi olduğu Güray Mühendislik Firmasında Harita Mühendisliği yaptı. 2019 yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde “Büyük Ölçekli Mekansal Planlama ve Kentsel Tasarım Aracı Olarak İnsansız Hava Araçları ile Fotogrametrik Çözüm Araştırması Örneği” başlıklı tezi ile Yüksek Lisansı tamamlamıştır. Afrika’ da Hartum Üniversitesinde kısa bir dönem İnsanız Hava Araçları ve Coğrafi Bilgi Sistemleri entegrasyonu ile harita üretimi konusunda araştırmalarda bulunmuştur. 2006 - 2019 yılları arasında bir çok ulusal ve uluslararası konferansta Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Erişilebilirlik analizleri hakkında makaleler yayınlamıştır. Aynı zamanda İmar uygulamaları, kamulaştırma, coğrafi bilgi sistemleri, insansız hava araçları, Halihazır harita üretimi, vb. birçok yapım ve uygulama projesinde danışmanlık yapmıştır. Güray AK Parti Van İl Başkan Yardımcısı ve Van Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı olarak da görev yapmıştır. Evli ve bir çocuk babasıdır.