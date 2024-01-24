Türkiye'de yerel seçim süreci tüm hızıyla sürüyor...

AK Parti, İstanbul'daki ilçe belediye başkan adaylarının tanıtımını gerçekleştirdi.

İstanbul'dan sonra gözler Ankara'ya çevrildi.

Ankara ilçe adayları belli oldu

74 il adayını belirleyen AK Parti'de, Ankara'nın ilçelerinde çıkaracağı adaylar da belli oldu.

Büyükşehirde Turgut Altınok isminin açıklanmasının ardından AK Parti'de Ankara için isimleri belli olanlara adaylıkları tebliğ edildi.

Kamuoyuna yansıyan isimlerin resmiyet kazanması için AK Partililerin adresi, ATO Kongre Merkezi oldu.

Bu kapsamda Ankara'daki ATO Congresium'da, AK Parti Ankara İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı düzenlendi.

Programa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, programda adayları tek tek açıkladı.

5 ilçede MHP adayı desteklenecek

AK Parti, Ankara’nın 25 ilçesinden 20'sinde aday çıkardı. Kalecik, Polatlı, Gölbaşı, Etimesgut ve Ayaş'ta ise MHP adayları destekleme kararı alındı.

İşte adaylar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, AK Parti'nin Ankara ilçe adayları olarak açıkladığı isimler şu şekilde:

Akyurt Belediye Başkan Adayı: Hilal Ayık

Altındağ Belediye Başkan Adayı: Veysel Tiryaki

Ayaş Belediye Başkan Adayı: Mehmet Kirazdibi (MHP Adayı)

Bala Belediye Başkan Adayı: Ahmet Buran

Beypazarı Belediye Başkan Adayı: Tuncer Kaplan

Çamlıdere Belediye Başkan Adayı: Hazım Caner Can

Çankaya Belediye Başkan Adayı: Duhan Kalkan

Çubuk Belediye Başkan Adayı: Baki Demirbaş

Elmadağ Belediye Başkan Adayı: Eyyüp Tekiner

Etimesgut Belediye Başkan Adayı: Enver Demirel (MHP Adayı)

Evren Belediye Başkan Adayı: Hüsamettin Ünsal

Gölbaşı Belediye Başkan Adayı: Ramazan Şimşek (MHP Adayı)

Güdül Belediye Başkan Adayı: Muzaffer Yalçın

Haymana Belediye Başkan Adayı: Özdemir Turgut

Kahramankazan Belediye Başkan Adayı: Serhat Oğuz

Kalecik Belediye Başkan Adayı: Erdal Dal (MHP Adayı)

Keçiören Belediye Başkan Adayı: Zafer Çoktan

Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı: Süleyman Acar

Mamak Belediye Başkan Adayı: Asım Balcı

Nallıhan Belediye Başkan Adayı: İsmail Öntaş

Polatlı Belediye Başkan Adayı: Levent Çağlancı (MHP Adayı)

Pursaklar Belediye Başkan Adayı: Ertuğrul Çetin

Sincan Belediye Başkan Adayı: Murat Ercan

Şereflikoçhisar Belediye Başkan Adayı: Memiş Çelik

Yenimahalle Belediye Başkan Adayı: Abdulkadir Aydoğan

Kaynak: Ensonhaber