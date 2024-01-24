Türkiye'de yerel seçim süreci tüm hızıyla sürüyor...
AK Parti, İstanbul'daki ilçe belediye başkan adaylarının tanıtımını gerçekleştirdi.
İstanbul'dan sonra gözler Ankara'ya çevrildi.
Ankara ilçe adayları belli oldu
74 il adayını belirleyen AK Parti'de, Ankara'nın ilçelerinde çıkaracağı adaylar da belli oldu.
Büyükşehirde Turgut Altınok isminin açıklanmasının ardından AK Parti'de Ankara için isimleri belli olanlara adaylıkları tebliğ edildi.
Kamuoyuna yansıyan isimlerin resmiyet kazanması için AK Partililerin adresi, ATO Kongre Merkezi oldu.
Bu kapsamda Ankara'daki ATO Congresium'da, AK Parti Ankara İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı düzenlendi.
Programa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, programda adayları tek tek açıkladı.
5 ilçede MHP adayı desteklenecek
AK Parti, Ankara’nın 25 ilçesinden 20'sinde aday çıkardı. Kalecik, Polatlı, Gölbaşı, Etimesgut ve Ayaş'ta ise MHP adayları destekleme kararı alındı.
İşte adaylar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, AK Parti'nin Ankara ilçe adayları olarak açıkladığı isimler şu şekilde:
Akyurt Belediye Başkan Adayı: Hilal Ayık
Altındağ Belediye Başkan Adayı: Veysel Tiryaki
Ayaş Belediye Başkan Adayı: Mehmet Kirazdibi (MHP Adayı)
Bala Belediye Başkan Adayı: Ahmet Buran
Beypazarı Belediye Başkan Adayı: Tuncer Kaplan
Çamlıdere Belediye Başkan Adayı: Hazım Caner Can
Çankaya Belediye Başkan Adayı: Duhan Kalkan
Çubuk Belediye Başkan Adayı: Baki Demirbaş
Elmadağ Belediye Başkan Adayı: Eyyüp Tekiner
Etimesgut Belediye Başkan Adayı: Enver Demirel (MHP Adayı)
Evren Belediye Başkan Adayı: Hüsamettin Ünsal
Gölbaşı Belediye Başkan Adayı: Ramazan Şimşek (MHP Adayı)
Güdül Belediye Başkan Adayı: Muzaffer Yalçın
Haymana Belediye Başkan Adayı: Özdemir Turgut
Kahramankazan Belediye Başkan Adayı: Serhat Oğuz
Kalecik Belediye Başkan Adayı: Erdal Dal (MHP Adayı)
Keçiören Belediye Başkan Adayı: Zafer Çoktan
Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı: Süleyman Acar
Mamak Belediye Başkan Adayı: Asım Balcı
Nallıhan Belediye Başkan Adayı: İsmail Öntaş
Polatlı Belediye Başkan Adayı: Levent Çağlancı (MHP Adayı)
Pursaklar Belediye Başkan Adayı: Ertuğrul Çetin
Sincan Belediye Başkan Adayı: Murat Ercan
Şereflikoçhisar Belediye Başkan Adayı: Memiş Çelik
Yenimahalle Belediye Başkan Adayı: Abdulkadir AydoğanKaynak: Ensonhaber