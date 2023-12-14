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31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde AK Parti ve MHP, 30 büyükşehirde “ortak aday” ile seçime gireceği öğrenildi.

ADANA'DA AK PARTİ ADAY ÇIKARACAK

AK Parti ve MHP arasındaki heyetler arası komisyon görüşmeleri devam ediyor. Alınan bilgilere göre, Adana’da AK Parti’nin aday çıkarması ve MHP’nin ise aday çıkarmayarak desteklemesi bekleniyor.

MERSİN VE MANİSA'DA AK PARTİ ADAY ÇIKARMAYACAK

CHP’de olan Mersin ve Manisa Büyükşehir belediyesi için ise AK Parti aday çıkarmayarak MHP’nin adayına destek vereceği belirtiliyor.