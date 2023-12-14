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Ocak ayından itibaren geçerli olacak olan yeni asgari ücret için Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarına başlayacak.

İşsizlik maaşı, staj ücreti, GSS primi, doğum ve askerlik borçlanması, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı, engelli aylıkları da zamlanmış olacak.

Asgari ücretle birlikte milyonlarca kişinin ödemeleri ve maaşlarında da değişiklikler yaşanacak.

7 milyon çalışanı etkileyecek asgari ücret zammı diğer çalışanların maaşları için de belirleyici olacak.

Hürriyet'in haberine göre yeni asgari ücretle, Bağ-Kur priminden, GSS'ye, doğum ve askerlik borçlanmasından 65 yaş aylığına, stajyer ücretlerinden engellik maaşlarına, işsizlik maaşından, isteğe bağlı sigorta primine, geçici iş görmezlik ödeneğinden ev hizmetlerinde çalışanların primlerine, asgari ücretlilerin kıdem tazminatına kadar değişiklikler yaşanacak.

ASGARİ ÜCRETTE BEKLENTİ NE?

Asgari ücret için yüzde 30 ile 50 arasında zam yapılması öngörülüyor. Yüzde 30 zam yapılması halinde yeni asgari ücretin 14 bin 822 lira, yüzde 50 zam yapılması halinde ise 17 bin 103 liraya çıkması bekleniyor.

İŞTE ASGARİ ÜCRETLE DEĞİŞMESİ BEKLENEN ÜCRETLER VE ÖDEMELER