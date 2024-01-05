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Van’da AK Parti Milletvekili Burhan Kayatürk, Van Otelciler ve Turizmciler Derneği Başkanı Oktay Aksoy ve otel yetkilileri bir araya gelerek kent turizmini değerlendirdi.

Van Milletvekili Kayatürk, kentte turizm sektör temsilcileriyle görüştü. Geçtiğimiz haftalarda Kafe ve Lokanta temsilcileriyle bir araya gelen Milletvekili Kayatürk, Van’daki otellerin temsilcileri ile de bir araya gelerek istişarelerde bulundu, sorun ve taleplerini dinledi.

Van’da farklı sektörlerle bir araya gelerek, sektör sorunlarını dinlemek istediklerini belirten Milletvekili Burhan Kayatürk, “Van’da sektörlerle bir araya gelip, sektör sorunlarını dinlemek istiyoruz ve böylelikle sorunlara ilişkin çözüm üretmeye çalışıyoruz. Van’ın en büyük gelir sektörü, belki de lokomotifi olduğunu düşündüğüm turizm sektöründen otelci arkadaşlarımızla da görüşmek istedik” diye konuştu.

Turizmin, Van’ın en büyük gelir kalemlerinden biri olduğunu aktaran Milletvekili Kayatürk, Van’ın turist potansiyeline değindi.

“VAN İRANLILAR İÇİN KISMEN DE OLSA UCUZ”

Kayatürk, “Van’da şu anda belki de turizmden daha önemli bir sektör yok. Van’ın en büyük şansı turizm. Ne yazık ki şu anda İran’ın dışında çok fazla gelen turist yok ama umut var, önümüzdeki dönem Orta Doğu’dan çok fazla turist misafirimiz olacak. Bizim İran’la benzerliklerimiz var ve bundan dolayı da gelen İranlı turist akışında çok büyük bir artış beklemiyorum. İran’dan gelenlerin önemli bir kısmı buraya eğlenmek için geliyor. Van aynı zamanda İranlılar için kısmen de olsa ucuz, Antalya ya da İstanbul gibi şehirlerden daha az maliyetli oluyor” şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz dönem 700 bin turist hedeflediklerinin altını çizen Milletvekili Kayatürk, bu hedefin altında kalındığını söyleyerek, şu ifadeleri kullandı;

“Maalesef henüz 700 bini yakalamış değiliz. Hedefimiz 700 bin civarı turist gelmesiydi fakat İran turisti getirdiği paranın birkaç katı kadar para getirebilecek bir Irak turisti var. Irak bölgesinden geçtiğimiz dönem gelen çok fazla turist oldu ve bunun önümüzdeki dönem artarak devam edeceğini düşünüyorum. Irak’ın tamamından belli periyotlarla turist akışı sağlanırsa Van için çok iyi olur, böyle olunca Suriye’den de turistler gelmeye başlar.”

“VAN, ORTA DOĞU VE ORTA ASYA’NIN BULUŞTUĞU NOKTADIR”

Van’ın Orta Asya ve Orta Doğu’yu buluşturan nokta olduğunu söyleyen AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, “Orta Asya’dan özellikle de Azerbaycan’dan, Ermenistan’dan yani İran dışında turistlerin gelme şansı da olacaktır, hatta belki bir süreden sonra Gürcistan’dan da turist gelmeye başlar. Gürcistanlı turist Karadeniz Bölgesine geldiği zaman kendisi için değişen çok şey olmuyor, Karadeniz ve Gürcistan bölgesi benzer özellikler taşırlar, onlara Van farklılık arz eder. Van Orta Doğu ve Orta Asya’nın buluştuğu noktadır, o nedenle de bizim hedefimizde öncelikle bu söylediğim yerler var, sonrasında ise Van’ın Avrupa’dan da turist çekebilecek bir potansiyeli olduğu görülebilir, üstelik Avrupalının da getireceği para, İranlının getireceği paradan fazla olur” dedi.

Kayatürk; “İran’dan gelen bir turist ortalama 630 dolar para bırakıyor, Kuzey Irak tarafından gelen bir turist 4 bin 500 dolar bırakıyor, Avrupalı bir turist de neredeyse bu civarda para bırakır.” ifadelerine yer vererek, getirisi yüksek turist potansiyeli hakkında da bilgilendirmelerde bulundu.

DENETİM KONUSUNU GÜNDEME GETİRDİ

Van Otelciler ve Turizmciler Derneği Başkanı Oktay Aksoy da, Van’da kaçak işletilen otellerin denetime tabi tutulmasını talep ederek, “Van’ın en büyük sorunu, herhangi bir fizibilite olayının olmaması ve denetimin yapılmaması. Şehir merkezinde kaçak yapı otellerin fazlaca olması, burada da denetleme maalesef yok. Eğer denetim olsaydı, insanlar burada daha farklı açılardan işletmelerini açarlardı. Tüm bu dediklerimizin olması için de ilk önce denetleme yapılması gerekiyor” diyerek, yaşadıkları sorunlarına çözüm istedi.

Karşılıklı görüş alışverişleri ile toplantı sona erdi.