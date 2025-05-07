Artı Değer Van Spor FK’ye yapılan destek ve maça davet çağrıları kentte heyecana neden oldu. Destek çağrısına AK Parti Van İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Gültepe de katıldı.

AK Parti Van İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Gültepe ve beraberindeki teşkilat mensupları, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup Play-Off 1. Turunda, yarın oynanacak olan Menemen Futbol Kulübü - Artı Değer Van Spor FK karşılaşmasını yerinde takip etmek ve takıma destek vermek için İzmir’e gitti.

İzmir’de futbolseverlere seslenen Gültepe, çevre illerde bulunan tüm Vanspor sevdalılarını maça davet etti.

“HERKESİ VANSPOR MAÇINA DAVET EDİYORUM”

Takıma destek çağrısında bulunan AK Parti Van İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Gültepe, “Kıymetli hemşerilerimiz, genç kardeşlerim; Vansporumuza destek için İzmir’deyiz. Çevre illerde bulunan kardeşlerimi Vanspor maçına davet ediyorum. O sene bu sene! Şampiyon Vanspor.” dedi.