AK Parti Van İl Başkanı Arvas, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. TÜGVA, Van Esnaf ve Sanatkârlar Odalar Birliği, Şoförler Cemiyeti, iş insanlarından Zahir Kandaşoğlu ve Şaban Gültepe’yi ziyaret eden başkan Arvas ve yönetimi, son olarak soluğu OSB Müdürlüğünde aldı.

İSTİHDAM VE EKONOMİYE BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK

OSB Başkanı Mehmet Aslan ve yatırımcı sanayicilerin hazır bulunduğu toplantıda bir takım değerlendirmelerde bulunan, aynı zamanda OSB sanayicisi ve yatırımcısı olan AK Parti Van İl Başkanı Arvas, yatırımcı sanayicileri dinledikten sonra çözümü ile alakalı ilgililerle görüşüp bilgi aktarımı sağladı.

OSB Başkanı Mehmet Aslan’dan bilgi alan başkan Arvas, “525 hektar sanayi parsele sahip olan Van karma OSB’de, gıda, metal, plastik, tekstil, mobilya ve benzeri toplam 167 adet üretim tesisi bulunuyor. Bu üretim tesislerinde yaklaşık 9 bin 200 kişi çalışıyor. Bünyesinde spor tesisleri, fuar alanı, sağlık ocağı, anaokulu ve lise bulunuyor. 5. Etap da faaliyete başladı ve birçok yeni tesis inşa edildi. Bu yeni inşa edilen tesislerle birlikte çok sayıda iş alanıaçılacak, istihdam ve ekonomiye ciddi manada katkı sağlayacak.” dedi.

AK Parti Van İl Başkanı Arvas, inşaatı devam eden fabrika ve üretim tesislerini, OSB başkanı Mehmet Aslan ve beraberlerindeki heyetle ziyaret edip, inşaat alanında çalışmalarını sürdüren firma sahipleri ve personellerle bir süre sohbet etti.

KAMU YATIRIMLARINDA VAN İLK ONDA YER ALIYOR

Başkan Arvas, “İlimiz birçok güzelliği havzasında barındırıyor. Van Gölü gibi eşsiz güzelliğe sahip ilimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla ve bakanlarımızın hummalı çalışmaları ile kamu yatırımlarında ilk onda yer alıyor. Ayrıca terörsüz Türkiye projesi ile de güvenliğin ve huzurun tam olarak tesis edildiğini, yerli ve yabancı turistlerin Van’a akın ettiğini haliyle bunu gören yatırımcıların da hızlıca geldiğini söylemek mümkün” diye kaydetti.

Başkan Arvas, “Van, yatırım ve üretim için Türkiye’nin en ideal kentleri arasında yer almaktadır. Güneşin başkenti konumunda olan Van, işletmelere ayrıca GES enerji ayrıcalığını da tanımaktadır. Huzur ve güven içerisinde yatırımcılara kucak açan ilimizde, yatırımcı firmalara her türlü desteği sağlayıp, sorunları ile ilgileneceğiz. Yeni yatırımcıları Van’a davet ediyoruz. Yatırımcıların aileleri ve çalışanları ile birlikte Van’ın eşsiz güzelliklerinden faydalanarak, huzur ve güven içerisinde hayatlarını idame ettirebileceklerini, ihtiyaç duyabilecekleri her alan, faaliyet ve imkanın Van’da var. Yatırımcı firmalara ve yatırım yollarını açan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve erdemli ekibine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi