AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas, kongre sonrası teşekkür mesajı paylaştı. Arvas, açıklamasında; “25 Ocak 2025 Cumartesi günü Van 8. Olağan il Kongremizi değerli Van halkının yoğun katılımı ve teveccühü ile gerçekleştirdik. Yenilenen ve güçlenen yeni bir yönetim kadrosuyla hizmeti en üst seviyeye taşımak ve gönüllere girmek için yoğun gayret göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

Kongreye ilişkin teşekkür mesajı paylaşan Arvas; “Kongremizi onurlandıran başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Genel Başkan vekilimiz, Genel Başkan Yardımcılarımız, MKYK üyelerimiz, Bakanlarımız, Milletvekillerimiz, bölge ve il koordinatörlerimiz, genel merkez il başkanları koordinatörlerimiz, ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları üyelerimiz, ilçe başkanlarımız, teşkilatımızın tüm birimlerinde yer alan fedakar kadrolarımız, mahalle muhtarlarımız, mahalle başkanlarımız, STK temsilcilerimiz, basın mensupları, kongrenin hazırlanmasında emeği geçen görevli arkadaşlarımız ve bizi hiç yalnız bırakmayan değerli Van halkına teşekkür ediyorum” diye kaydetti.