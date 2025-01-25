Kur’an tilaveti ile başlayan il kongresinde konuşan ve daha önce kongrede aday olmayacağını belirten AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray, “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başladığım 22 yıllık iktidar türküsünü ilk günkü aşkla sevdayla devam ettiriyorum… Başkanımızın liderliğinde dimdik ayakta durduk, durmaya da devam edeceğiz.” dedi.

Güray, “AK Parti bir kadın hareketidir, bir gençlik hareketidir, erdemliler hareketidir. AK Parti, kendini milletine adayan vatan sevdalılarının partisidir, AK Parti milletin kendisidir, bu partinin, bu ailenin bir ferdi olarak her kademede hizmet etme şerefine ve huzuruna ulaşarak sizlerin karşısındayız. Bugün burada yeni bir başlangıcın heyecanı için bir aradayız. Bundan sonra görevi devralacak olan Abdulahat Arvas ve ekibine de başarılar diliyorum.” ifadelerine yer verdi.

BAKAN OSMAN AŞKIN BAK: ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Kongrede Vanlılarla bir araya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, çalışmalardan bahsederek şunları dile getirdi:

“Sporun içinden gelen bir Cumhurbaşkanına da, sporcu ve dinç gençler gerekiyordu. Van’da spor alanında çeşitli çalışmalar yaparak sporun her alanına dair imkanlar oluşturduk. Çalışmalarımıza da devam edeceğiz.”

DEMİRÖZ: AK PARTİ DÜNYANIN EN BÜYÜK SİVİL TOPLUM KURULUŞU

Kongrede açıklamalarda bulunan AK Parti Mali ve İdari İşler Başkanı Vedat Demiröz, AK Parti’nin dünyada üye sayısı en fazla sivil toplum kuruluşu olduğunu belirterek, “Bitlisli olarak bir Kürt kardeşiniz olarak hitap ediyorum. AK Parti 12 milyon üye sayısıyla bugün dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşu. Bu partiyi sizler kurdunuz, parti sizinle beraber, aynı gönülde, aynı yolda bu ülkeyi yönetmeye devam ediyor. Nice yıllar yine yönetmeye devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

ABDULAHAT ARVAS: PARTİMİZİN MEMLEKETİMİZ İÇİN NE KADAR ÖNEMLİ OLDUĞUNU BİLİYORUZ

AK Parti’nin 22 yıllık süreci hakkında açıklamalarda bulunan Abdulahat Arvas, “Bugün sizin düğün gününüz. Partimizin bizim için, memleketimiz için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. 2002 yılında AK Parti başa gelerek bu bölgenin üstündeki bütün zulümleri kaldırdı, haksızlıkları yok etti, bu bölge kendi dilinde konuşamıyordu… Tüm bunlardan sonra bir yiğit çıktı ve dedi ki ‘İstanbul’da ne varsa Van’da da aynısı olacak, Edirne’de ne varsa Kars’ta da o olacak, Şırnak ve Trabzon arasında fark olmayacak.’ Memleketin her tarafını ihya ve inşaa etti. Ak Parti gönüldaşları, sevdalıları ile bölgesel olarak Türkiye’nin her tarafında 23 yıldır tek başına bir iktidar fırsatını Cumhurbaşkanımıza ve onun erdemli ekibine verdi.” diye konuştu.