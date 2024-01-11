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AK Parti Tuşba İlçe Başkanı Erdal Baran, 31 Mart yerel seçim süreci hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Yerel seçim sürecinde, AK Parti Tuşba ilçe teşkilatı olarak yapılan çalışmalardan bahseden Baran, “Malumunuz Tuşba’da 67 mahallemizin 56’sını gezdik. Bugün de seçim öncesinde mahalle başkanlarımızla toplantı gerçekleştirerek istişarelerde bulunmak istedik. Ailemizden başlamak üzere, komşularımıza ve tüm mahalle sakinlerine ulaşarak, hiç kimseyi ötekileştirmeden bir seçim süreci hazırlığı içindeyiz” dedi.

Yerel seçim çalışmaları sürecinde vatandaşlarla bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunmayı sürdüreceklerini kaydeden AK Parti Tuşba İlçe Başkanı Erdal Baran, “Sayın Cumhurbaşkanımızdan aldığımız talimatla Tuşba’da özellikle kendi bölgemizde yapacağımız seçim çalışmalarımız, seçim öncesi ve sonrasında her defasında teşkilatlarımızla bir araya gelmek olacak. Gerek teşkilatımızın talepleri gerekse mahallelimizin beklentileriyle ilgili istişare yapıyoruz, yapacağız. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi halkın gücünün üstünde başka bir güç olmadığına inanıyoruz. Bu çerçevede bütün toplantılarımızı, bütün istişarelerimizi, bütün teşkilat çalışmalarımızı bu bağlamda yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

“BÜTÜN SEÇMENE ULAŞACAĞIZ”

Tuşba ilçesinde yer alan tüm seçmenlere ulaşacaklarını kaydeden Başkan Erdal Baran, “Bugün Tuşba’da malumunuz 67 mahallemiz var. Merkez mahallelerimiz de dahil olmak üzere tüm mahalle yönetimlerimizi oluşturduk. Çoğu mahallemizin yönetimi 3 kişiden oluşuyor, nüfusa bağlı olarak 11 kişilik yönetimler de var. Bu yönetimlerimiz tüm kademelerde tamamlandı. Bundan sonraki süreçte yüzde 90-95 oranında sandık kurulu üyelerinden, sandık başkanlarına ve müşahitlere kadar çalışmalarımızı da yaptık. Bugünden itibaren çalınmadık kapı uğranmadık ev bırakmayacağız, bütün seçmene ulaşacağız” şeklinde konuştu.

“TEŞKİLAT OLARAK ADAYIMIZI BEKLİYORUZ”

Van Büyükşehir Belediye Başkan adayının açıklanmasının ardından ilçe adaylarının da açıklanmaya başlayacağını söyleyen AK Parti Tuşba İlçe Başkanı Erdal Baran, “Malumunuz başvurular alındı, Cumhurbaşkanımızın teşkilata ne kadar önem verdiğini biliyorsunuz. Teşkilatını davet etti, toplamda 51 kişilik bir Van heyetiyle katılım sağladık ve kendisine de aday adaylarıyla alakalı bir form sunduk. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız büyükşehirler başta olmak üzere adaylarımızı açıklayacaktır. Öyle ümit ediyoruz ki ayın 15’ine kadar Van Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı sonrasında da ilçe belediye başkan adayları açıklanacak. Biz teşkilat olarak hazır, heyecanlı şekilde adayımızı bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Tuşba İlçe Kadın Kolları Başkanı Selver Gündüz ise, “Merkez ve kırsal mahalle toplantılarımızın birçoğunu yaptık. Bu toplantılarla yönetimimizi ve teşkilatımızı tanıtmaya gayret ediyoruz. Hedefimiz her bir vatandaşa ulaşmak, onların gönlünü ve onayını kazanmak. Bizim başarımız insan kazanmaktan geçiyor” şeklinde konuştu.