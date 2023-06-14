Türkiye tarihi seçimleri geri bırakılırken 28. Dönem Milletvekilleri yeni görevlerine başladı.

Bunun ardından yeni yasama dönemi başladı, vekillerin yemin töreni 3 Haziran'da sona erdi.

Gizli oylama ile yapılan yeni Meclis başkanı seçiminin üçüncü turunda yeterli oy sayısına ulaşan AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, yeni TBMM Başkanı seçildi.

AK Parti'de başkanlık divanı üyelerinin belirlenmesi için yapılan kapalı grup toplantısı sonra erdi.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ oldu

28 Dönem Milletvekili seçimlerinde AK Parti 268 milletvekili çıkardı.

AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı üyelerini de belirledi.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ açıklandı.

İdare Amirleri İbrahim Eyüpoğlu, Alpay Özalan ve Hasan Turan, Katip üyeleri, Havva Söylemez, Kurtcan Çelebi, Rümeysa Kadak, Ali Biçer, Muhammed Adak ve Mahmut Atilla Kaya oldu.

Eski bakanlar komisyon başkanı

Bunun yanı sıra bir önceki dönemde kabinede yer alan bakanlar komisyon başkanı olarak belirlenen isimler oldu.

Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, Anayasa Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt, Ulaştırma Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu, Çevre Komisyonu Başkanı Murat Kurum, Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Dilekçe Komisyonu Başkanı Sunay Karanlık, Dijital Mecra Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, Güvenlik İstihbarat Komisyonu Başkanı Veysel Tipioğlu, İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Derya Yanık, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Çiğdem Erdoğan Atabek, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, Milli Eğitim Komisyonu Başkanı Mahmut Özer, Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş olarak belirlendi.

Sağlık, Aile, Çalışma Komisyonu Başkanı da Vedat Bilgin olarak belirlendi. Sanayi Komisyonu Başkanı da Mustafa Varank belirlendi.

Ensonhaber