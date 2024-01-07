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AK Parti Şanlıurfa eski Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Dr. Halil Özcan hayatını kaybetti.

59 yaşındaki Özcan bir süredir hastanede tedavi görüyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaret etmişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz haftalarda Özcan'ı Ankara'da tedavi gördüğü hastanede ziyaret etmişti.

Erdoğan ziyarette Özcan'a geçmiş olsun dileklerini iletmişti.

4 dönem milletvekilliği yaptı

Halil Özcan, 24, 25, 26, 27. Dönem AK Parti Şanlıurfa Milletvekili olarak TBMM'de görev almıştı.

Halil Özcan kimdir?

Halil Özcan, 1 Ekim 1964'te Şanlıurfa Şahinalan Köyü'nde doğdu. Babasının adı Hasan, annesinin adı Adle'dir.

Kral Suud Üniversitesi Eğitim Fakültesi İslami İlimler Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Bölümünde, doktorasını Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arap Dili ve Edebiyatı Bölümünde yaptı.

Bir süre Suudi Arabistan'da öğretmenlik yaptı. 1993'te Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. İngiltere'de dil eğitimi gördü. Harran Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri Bölümünde yardımcı doçent olarak görev yaptı. Arapça Dil Merkezini kurdu. Aile vakfına ait Salih Özcan Öğrenci Yurdu ve Hilal Eğitim Vakfının yöneticiliğini yaptı. Şanlıurfa'nın Rakka, Halep, Haseki ile kültür köprülerinin koordinatörlüğü görevini üstlendi.

Çok iyi düzeyde Arapça ve orta düzeyde İngilizce bilen Özcan, evli ve 6 çocuk babasıdır.