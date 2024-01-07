31 Mart yerel seçimleri için partilerde hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor...
AK Parti'de belediye başkan adayları için beklenen gün geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11'i büyükşehir olmak üzere 26 ilin adayını duyurdu.
Vatandaşlar belediye başkan adaylarının açıklanacağı Haliç Kongre Merkezi'ne sabahın erken saatlerinden itibaren gelmeye başladı.
Salon, İstanbul'da sağanak yağışa rağmen hınca hınç doldu.
26 ilin adayı belli oldu
Programda, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Erzurum, Eskişehir, İstanbul, Kocaeli, Muğla, Ordu, Samsun dahil olmak üzere 11 ilin büyükşehir belediye başkan adayları belli oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Giresun, Elazığ, Edirne, Düzce, Bitlis, Bingöl, Çanakkale, Çankırı, Kastamonu, Rize, Sinop, Tokat, Yalova, Isparta, Artvin adaylarını da duyurdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan adayları tek tek çağırdı
Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 ilin adayını tek tek açıklayarak sahneye çağırdı.
İşte 26 ilin adayları
Artvin: Mehmet Kocatepe
Aydın: Mustafa Savaş
Balıkesir: Yücel Yılmaz
Bingöl: Erdal Arıkan
Bitlis: Nasrullah Tanğlay
Bursa: Alinur Aktaş
Çanakkale: Jülide İskenderoğlu
Çankırı: Hüseyin Filiz
Denizli: Osman Zolan
Düzce: Faruk Özlü
Edirne: Belgin İba
Elazığ: Şahin Şerifoğulları
Erzurum: Mehmet Sekmen
Eskişehir: Nebi Hatipoğlu
Giresun: Aytekin Şenlikoğlu
Isparta: Şükrü Başdeğirmen
İstanbul: Murat Kurum
Kastamonu: Tahsin Babaş
Kocaeli: Tahir Büyükakın
Muğla: Aydın Ayaydın
Ordu: Mehmet Hilmi Güler
Rize: Rahmi Metin
Samsun: Halit Doğan
Sinop: Yakup Üçüncüoğlu
Tokat: Eyüp Eroğlu
Yalova: Mustafa Tutuk
Seçim beyannamesi Ankara'da açıklanacak
Geriye kalan 46 belediye başkan adayı ise 15 Ocak'ta Ankara'da açıklanacak.
Ankara'daki toplantıda AK Parti'nin seçim beyannamesi de ilan edilecek.