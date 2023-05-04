Wanhaber - Özel

14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri öncesi Van ziyareti gerçekleştirecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beş yol mevkiinde saat 14.00’te düzenlenecek olan mitinge katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılacağı miting öncesi beş yol meydanında hazırlıklar başlarken, AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray da vatandaşları mitinge davet etti.

İL BAŞKANI GÜRAY’DAN DAVET

AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray, AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın Van’da düzenleyeceği mitinge davet çağrısı yaptı. İl Başkanı Güray, “Kıymetli Vanlı hemşehrilerim hasretimiz sona eriyor.

Sayın Cumhurbaşkanımız, genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan sizlerle buluşuyor. 5 Mayıs Cuma günü saat 14.00’te beş yol meydanındaki mitingimize sizi ve ailenizi bekliyoruz. Abilerimiz, ablalarımız, kardeşlerimiz, gençlerimiz hepinizi, Türkiye yüzyılının mimarı Sayın Recep Tayyip Erdoğan mitingine davet ediyorum” dedi.

Ramazan Çetin