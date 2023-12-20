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Wanhaber / Haber Bülteni

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Van il ve ilçe teşkilatları, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçim çalışmaları kapsamında mahalle ve hane ziyaretleri gerçekleştiriyor.

Çalışmalar dâhilinde İl Başkanı Emre Güray, Başkan Yardımcısı Abdullah Çalım, İpekyolu İlçe Başkanı Yavuz Kuşan, yönetim kurulu üyeleri ve partililer İpekyolu ilçesine bağlı Erçek Mahallesi’ni ziyaret etti.

Ziyaretlerin ilk durağı, İpekyolu İlçe Başkanlığı tarafından kısa süre önce açılışı gerçekleştirilen “mahalle başkanlığı” oldu. Başkan Güray ve beraberindekiler burada vatandaşlarla bir araya gelerek sorun, talep ve önerileri dinledi. AK Partili heyet ardından hane ve hasta ziyareti gerçekleştirdi.

“SEÇİMDEN DE ÖNEMLİ OLAN BİZİM HEMŞERİLERİMİZLE OLAN BAĞIMIZDIR”

Vatandaşların dertlerini dinleyip neşelerine ortak olduklarını dile getiren AK Parti Van İl Başkanı Güray, “Yoğun bir program çerçevesinde çalışıyoruz. Tabi önümüzde mahalli idareler seçimi var. Bu hususta tüm teşkilatlarımızla birlikte yoğun enerji harcıyoruz. Ama seçimden de önemli olan bizim hemşerilerimizle olan bağımızdır.

Ne olursa olsun bu ziyaretleri gerçekleştirmeye özen gösteriyoruz. Yine hasta yatağında bekleyen vatandaşlarımız var. Onların bir çayını içmek, hasbihal etmek bizleri mutlu ediyor. Vefa bizim toplumun en güzel özelliklerindendir. Halkımızı dinliyoruz.

Hep birlikte daha güzel bir Van için neler yapabiliriz bunu konuşuyoruz. Sıcak ve samimi ilgileri bizleri mutlu ediyor. Mahalle başkanlıklarımız halkımızla temas açısından önemlidir. Bu anlamda ilçe başkanımız Yavuz Kuşan’ı ve teşkilatını kutluyorum” dedi.

“ÖNÜMÜZDEKİ SEÇİMLERE CİDDİ ŞEKİLDE HAZIRLANIYORUZ”

Başkan Güray, Van’ın nitelikli bir şekilde yerel hizmetlere kavuşması gerektiğini ifade ederek, “Biz istiyoruz ki memleketimiz 13 ilçesiyle birlikte en güzel şekilde anılsın. Bu ilçelerimizde yaşayan vatandaşlarımız hizmetin en kalitelisini alsın, rahat etsin. Bütün çabamız, çalışmamız bunun içindir. Yine şehrimiz çevresiyle, hizmetiyle, park ve bahçeleriyle, yaşam alanlarıyla örnek bir şehir olsun isteriz. Bunun için büyükşehir dahil Van’ın AK Parti belediyeciliğiyle buluşması lazım.

Önümüzdeki seçimlere ciddi şekilde hazırlanıyoruz. Bu seçimin birkaç sac ayağı var. Tabi süreç kendi içinde işliyor. Hem il genelinde hem de Ankara’da çalışmalar yapılıyor. Çok uzak olmayan bir zaman diliminde önce büyükşehir adayımız, ardından ilçe adaylarımız partimizin yetkili organları tarafından açıklanacak.

Birlik olup kenetlenirsek çok güzel işlere, hizmetlere imza atabiliriz. Çalışmalarımızdaki en büyük destekçilerimiz hemşerilerimizdir ve onların görüşleri bizler için çok önemlidir. Önümüzdeki süreçte de gece-gündüz demeden bu şekilde programlarla ve ev ziyaretleriyle vatandaşlarımızla buluşmaya devam edeceğiz. Bize eşlik eden partili arkadaşlarıma, evine kabul eden tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.