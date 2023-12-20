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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın temasları devam ediyor.

Yılmaz, son olarak Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Zagulba Sarayı'nda bir araya geldi.

Yılmaz ve Aliyev, Zagulba Sarayı'ndaki görüşmede, iki ülke arasındaki mevcut işbirliklerini, yeni iş birliği olanaklarını, bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Tek millet, iki devlet"

Azerbaycan’a yaptığımız resmi ziyaretimiz kapsamında, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev ile bir araya geldik.

Sayın Aliyev ile görüşmemizde, ülkelerimiz arasındaki mevcut iş birliklerimiz ve yeni iş birliği olanakları ile bölgesel ve küresel gelişmeleri değerlendirdik.

Türk Dünyasının itici gücünü oluşturan Türkiye-Azerbaycan iş birliği, ülkelerimizin ortak çıkarları temelinde bütüncül bir stratejiyle daha da ileriye taşınacaktır.

“Tek millet, iki devlet” şiarıyla yükselen Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini, Türkiye Yüzyılı’nda daha da güçlendirmeye devam edeceğiz.

Sıcak ve samimi misafirperverlikleri için Sayın Aliyev’e teşekkür ediyor, kardeş Azerbaycan halkına muhabbetlerimi iletiyorum.