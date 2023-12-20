Van’ın Ercİş ilçesine bağlı Erşat (Yukarı ışıklı) Mahallesinde yaşayan Saliha S. (70) isimli kadın, oturduğu mahallenin sokağında hayatını kaybetmiş bir şekilde bulundu.
Saliha S’nin hareketsiz birşekilde yerde yattığını gören komşularının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık ekipleri otopsi işlemleri yapılmak üzere Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Saliha S'nin şüpheli ölümüne ilişkin Erciş Cumhuriyet Başsavcıllığı’nın soruştırma başlattığı belirtildi.Kaynak: Vanekspres