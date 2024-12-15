Ağrı'da hava sıcaklıkları sıfırın altında 17 dereceye kadar düşerken, zorunlu olmadıkça kimse dışarı çıkmıyor.

Araçlarını korumak için çeşitli tedbirler alan vatandaşlar, araçlarının üzerine battaniye örtüp, donmayı engellemek amacıyla motorlarını periyodik olarak çalıştırıyor.

ARAÇLARINI SOĞUKTAN KORUMAYA ÇALIŞIYORLAR

Bazı kişiler ise evlerinin önüne brandalar çekerek geçici garajlar oluşturup, araçlarını soğuktan korumaya çalışıyor. Kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları, çöplerde yiyecek ararken, duyarlı vatandaşlar onları besleyerek yardımcı oluyor.

DERELER BUZ TUTTU

Yoğun soğuklar, Murat Nehri'nin büyük bir kısmının donmasına ve derelerin tamamen buz tutmasına yol açtı. Bu durum, özellikle hayvancılıkla uğraşan vatandaşları zorluyor. Bölgede hayvancılık yapan Bülent Adıgüzel, soğuklar nedeniyle hayvanlarına yem vermenin büyük güçlükler yarattığını belirterek, "Ahırlarda hayvanlarımıza yem vermek için büyük çaba harcıyoruz. Yemleri torbalara koyup sırtımızda taşıyoruz" dedi.

Hüseyin Batıbey ise, "Soğuklar her geçen gün daha da şiddetleniyor. Hayvanlarımızı soğuktan korumakta büyük zorluk yaşıyoruz" diyerek yaşadıkları zorlukları dile getirdi.