TFF Kadınlar 1. Lig’de mücadele eden Yüksekovaspor, hedefine ulaşmak için yoğun tempoda antrenmanlarını sürdürüyor. Yüksekovaspor’a transfer olan Afrikalı kadın sporcular Letago Madiba ile Rachel Raesetja Sebati ise gösterdikleri performansla dikkat çekiyor. Yüksekova’daki olumsuz hava şartlarından dolayı Şemdinli ilçesinde antrenmanlarını sürdüren takım, bir üst lige çıkmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Takımla birlikte çalışmalarına devam eden Madiba ve Sebati, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Letago Madiba ile Rachel Raesetja Sebati, ilçede çok mutlu olduklarını belirterek, “Çok zor bir başlangıç oldu ama dikkatli bir şekilde uyum sağladık. Burada herkes ile iyi bir ilişki sağladık. Yüksekova’yı çok seviyoruz, yemekleri de çok güzel. Buradaki amacımız takım olarak güzel yerlere gitmek ve bunu da başaracağız. Çünkü uyum içinde çalışıyoruz ve güzel de gidiyor. Biz başka ülkenin insanı olsak da en güzel şekilde anlaşıyoruz” dediler.

Yüksekovaspor Kulübü Başkanı Fevzi Yıldırım ise takımın antrenmanını izleyerek, Süper Lig yolunda her geçen gün daha güçlü adımlar attıklarını söyledi. Yıldırım, “2 Afrikalı kadın sporcumuzun katılımı ile takımımızın hedeflerine ulaşacağına olan inancımız daha da arttı. Hedeflerimize ulaşmak için tüm zor şartlara rağmen çalıyoruz ve başaracağız” ifadelerini kullandı.