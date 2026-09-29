Afet ve acil durumlara müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi, akredite ekipler arasındaki koordinasyonun geliştirilmesi, bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılması amacıyla düzenlenen Van İl Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü Akredite Ekipler Bölgesel Kamp Programı, Van’ın Edremit ilçesindeki Eski Fidanlık Kamp Alanı’nda gerçekleştirildi.

25 Eylül 2026 Cuma günü başlayan kamp kapsamında Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin farklı illerinden gelen AFAD akredite ekipler, Van Eski Fidanlık Kamp Alanı’nda toplandı. Toplam 23 il ve 53 ekipten 810 kişinin katıldığı kampta ekiplerin karşılanmasının ardından kamp alanındaki yerleşim süreci başlatıldı.

Kampın ilk gününde ekipler, kendilerine tahsis edilen alanlarda çadır kurulumlarını gerçekleştirdi. Konaklama alanlarının hazırlanması, ekipmanların yerleştirilmesi ve kamp düzeninin oluşturulmasının ardından ekipler kamp sürecine hazırlandı.

İlk gün faaliyetleri kapsamında farklı illerden gelen ekiplerin tanışması ve kamp sürecine yönelik hazırlıkların tamamlanması amacıyla çeşitli çalışmalar gerçekleştirildi. Kampın devamında eğitim, uygulama, yarışma ve sosyal faaliyetlerin düzenlenmesi planlandı.

2026 AFAD Akredite Ekipler Bölgesel Kampı, AFAD Başkan Yardımcısı Cengiz Gevrek ile Gönüllülük ve Sivil Toplumla İlişkiler Daire Başkanı Hüseyin Ceven’in konuşmalarının yanı sıra tanışma, kaynaşma, çadır kurulumları, bilgi ve tecrübe paylaşımları yapılmasının ardından tamamlandı.