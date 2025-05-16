Nesine 2. Lig Kırmızı Grup Play-Off ilk maçında Menemen Futbol Kulübü’nü eleyen, ardından 2. Tur ilk maçında sahasında Motolux 68 Aksarayspor ile 2 – 2 berabere kalan temsilcimiz, rövanş maçında rakibini uzatmalarda gelen golle mağlup ederek üst tura adını yazdırdı.

Zorlu maçta ev sahibi ekip sahaya; Ali Türkan, Oğuzhan Açıl, Atamer Bilgin (Dk. 104 Özgür Baran Aksaka), Onur Ural, Onur Ramazan Toprak (Dk. 110 Muhammet Onur Başyiğit), Ahmet Malatyalı (Dk. 104 Yasin Abdioğlu), Ahmet Abdullah Çakmak (Dk. 59 Doğan Ateş), Sezer Yıldırım (Dk. 91 Ercan Yazıcı), Abdurrahman Canlı, İbrahim Yılmaz ve Cengiz Ötkün (Dk. 104 Şahin Fıstıkcı) ile çıktı.

Artı Değer Van Spor FK ise Abdulsamed Damlu, Mert Örnek, Muhammet Çavuşoğlu (Dk. 96 Erdem Seçgin), Özkan Yiğiter, Sabahattin Destici (Dk. 80 Medeni Bingöl), Burak Kavlak (Dk. 79 Onur Özcan), Emre Batuhan Adıgüzel, Bekir Can Kara (Dk. 113 Serkan Odabaşoğlu), Harun Kavaklıdere (Dk. 88 Hasan Bilal), Okan Eken ve Eyüp Akcan(Dk. 96 Batuhan Kör) 11’i ile mücadele etti.

GOL UZATMALARDA GELDİ

Maça her iki takımda temkinli başladı. Zaman zaman gol yollarını zorlayan taraflar, mücadelenin ilk devresinde meşin yuvarlağı ağlarla buluşturamadı. Devre 0 – 0 eşitlikle tamamlandı.

Maçın ikinci yarısında da takımlar temkini elden bırakmadı. Her iki takım da tehlikeli pozisyonlara girdi ancak bu yarıda da gol gelmeyince maç uzatmaya gitti.

15’er dakikalık uzatmanın ilk devresi tamamlanmak üzereyken temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK aradığı golü buldu. Oyuna 96. dakikada dahil olan Batuhan Kör’ün asisti ve yine aynı dakikada oyuna dahil olan Erdem Seçgin’in mükemmel vuruşunda top ağlara gitti ve Van Spor FK deplasmanda 1 – 0 öne geçti. Uzatmaların ilk devresi bu skorla tamamlandı.

Uzatmaların ikinci yarısında da takımların çabaları sonucu değiştirmeye yetmeyince mücadele 1 – 0 Artı Değer Van Spor FK’nin üstünlüğü ile sonuçlandı. Van Spor’da kaleci Abdulsamed Damlu maçın son saniyelerinde kritik kurtarışlar yaparak turda önemli pay sahibi oldu.

Play-Off 1. Turunda Menemen Futbol Kulübü’nü eleyen temsilcimiz, 2. Turda da Motolux 68 Aksarayspor’u elemeyi başardı ve adını 3. Tura yazdırdı.

3. TURDA RAKİP ELAZIĞSPOR

Nesine 2. Lig Play-Off 3. Turuna yükselme başarısı gösteren Artı Değer Van Spor FK’nin bu turdaki rakibi Çimentaş Elazığspor olacak.

3. Turda ilk maç 22 Mayıs Perşembe günü Van’da oynanacak. Bu maçın rövanşı ise 26 Mayıs Pazartesi günü Elazığ’da oynanacak.

Tur atlayan takım, 1 Haziran 2025 Pazar günü, Beyaz Grup finalisti ile karşılaşacak ve rakibini yenen takım üst lige çıkacak.