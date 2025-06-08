Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Adilcevaz-Patnos karayolunun 32. kilometresinde meydana geldi. Kömürlü köyüne bayramlaşmaya gidenlerin içerisinde bulunduğu 47 LG 744 plakalı hafif ticari kamyonet, önünde seyreden tarımsal malzeme yüklü traktöre bağlı römorka arkadan çarptı. Kazada 3'ü çocuk 7 kişi ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Adilcevaz Onkoloji Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı

Kaynak: İHA