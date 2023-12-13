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Wanhaber / Haber Merkezi

Adalet ve Kalkınma Partisi’nden (AK Parti) Van Büyükşehir Belediyesi için aday adaylık başvurusu yaptıktan sonra çalışmalarını sürdüren, kurum ve STK ziyaretleri gerçekleştiren iş insanı Veysel Ürüm, öte yandan projelerini kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor.

“BURADA BİRÇOK MESLEĞE YÖNELİK EĞİTİM OLACAK”

Başkan aday adayı Ürüm, genç nüfus oranı olarak ülkede ilk 10’da yer Van’ın potansiyelinin değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizerek, aday olup seçilmeleri halinde “Van Mesleki Eğitim Kurumları” projesini hayata geçireceklerini ifade etti.

Ürüm, “Van’ımıza hizmet için sabırsızlanıyoruz. Bu zamana kadar zaten birçok konuda hiçbir şeyden kaçmadık. Ama şimdi bütün şehrimize, ilçelerimize dokunabileceğimiz bir fırsat var. Bu fırsatı hep birlikte değerlendirebileceğimizi düşünüyorum.

Projelerimizi, düşüncelerimizi günü geldikçe açıklıyoruz. Bu projeleri açıklarken tabi gençliği unutmamız, es geçmemiz mümkün değil. Şehrimizde 220 binden fazla genç var. Bu gençliğin tabi hayat standartlarının iyi olması gerekiyor.

Okumaları, ilimle, bilimle, sporla ve kültür-sanatla ilgilenmeleri gerekiyor. Bunun için de bu şehrin bu imkânları sağlaması gerekiyor. Van Mesleki Eğitim Kurumları projemiz tam da bunun için düşünülmüş bir projedir. Kamunun, bakanlıkların yaptığı yatırım ve projelere ek olarak biz de belediye olarak bu anlamda daha çok sonuç odaklı olan, bireyin meslek edinmesine yardımcı olacak eğitim kurumları açacağız. Bu merkezlerimiz bir kompleks halinde olacak. Burada birçok mesleğe yönelik eğitim olacak. Gençlerimiz buradan hem eğitim alacak hem de bu eğitimin pratiğini hayata geçirme fırsatı olacak” dedi.

“VAN GENÇLİĞİ BİZE GÜVENSİN, İNANSIN”

Vanlı gençlerin gurbette, şehir dışında inşaatlarda yaşamını yitirdiğini duyunca çok üzüldüğünü de belirten Ürüm, “Bu şehrin aşa, işe, istihdama ihtiyacı var. Bunun yanında mesleki eğitimlere ihtiyacı var. Çaldıran’dan, Özalp’ten, Saray’dan, Erciş’ten gençlerimizin batı illerinde inşaatlarında yaşamını yitirdiğini duyunca çok üzülüyorum.

Bu şehir bunu hak etmiyor. Bu bizim kaderimiz de olmamalı. Belediye başkanı olduğumuz takdirde gençlerimizi bu şehirde tutmak için, iş, aş ve nitelikli eğitim için elimizden geleni yapacağız. Gençlerle alakalı gençlik meclisi oluşturacağız. Yaşanan sorun sıkıntıları ile ilgili büyük şehir belediyesi bünyesinde çalışmalar yapılacaktır. Van gençliği bize güvensin, inansın” şeklinde konuştu.