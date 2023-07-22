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Wanhaber / Mehmet Salih Giyci

Acı haberi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada; “Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 21 Temmuz 2023 tarihinde helikopter palinin çarpması sonucu yaralanan kahraman silah arkadaşımız P. Uzm. Çvş. Enes Kırmızıkoç derhal hastaneye sevk edilmiş ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.

Şehit haberinin ardından Van Valiliği, sosyal medya hesabından; “Pençe Kilit Harekâtı bölgesinde şehit düşen Ercişli hemşehrimiz Piyade Uzman Çavuş Enes Kırmızıkoç’a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyoruz. Ruhu şâd olsun” paylaşımı yaptı.

Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu ise, yaptığı paylaşımda; “Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde helikopter palinin çarpması sonucu şehit düşen Ercişli hemşerimiz P. Uzm. Çvş. Enes Kırmızıkoç'a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun” dedi.