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ABD Firsy Lady'si Jill Biden'a pazartesi gecesi uygulanan koronavirüs testi pozitif çıktı.

Konuyla ilgili açıklamayı, Biden'ın İletişim Direktörü Elizabeth Alexander yaptı.

Jill Biden'ın testi pozitif çıktı

ABD Başkanı Joe Biden'ın eşinin hafif belirtiler gösterdiği ve Delaware eyaletindeki evinde dinleneceği belirtildi.

Jill Biden'ın pozitif çıkan koronavirüs testinin ardından Başkan Biden'a da test yapıldı. Sonuç negatif çıktı.

Başkan gözetim altında

The Hill'in aktardığına göre, Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Başkan'a bu hafta düzenli olarak test uygulanacağı ve semptomlarının izleneceğini söyledi.

72 yaşındaki Jill Biden, geçen yıl ağustos ayında da koronavirüse yakalanmış, virüsü hafif semptomlarla geçirdiği belirtilmişti.

Geçen yıl koronavirüse yakalandı

Joe Biden’ın da aynı yıl 22 Temmuz’da söz konusu test sonucu pozitif çıkmış, 5 günlük ilaç tedavisi sonrası testlerin negatife dönmesi üzerine 27 Temmuz’da görevine dönmüştü.

ABD Başkanı'na 30 Temmuz'da yapılan test yeniden pozitif çıkınca, Biden karantinaya alınarak bir hafta boyunca gözetim altında tutulmuştu.

Biden: Salgın bitti

80 yaşındaki Joe Biden, Eylül 2022'de yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınının "sona erdiğini" ilan etmişti.

Biden, "Kimse maske takmıyor. Herkes iyi görünüyor. Durum değişiyor." demişti.

Ensonhaber