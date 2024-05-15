Toshiba Smart TV'lerden Samsung çamaşır ve bulaşık makinelerine, Drame robot süpürgeden bahçe balkon setlerine, düdüklü tencerelerden Birkenstock terlik ve Converse ile Skechers ayakkabılara kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuluyor.

Evdemo Trend 6 Kişilik Mutfak Masa Takımı 6.299 TL

Evdemo Asu L koltuk 4.999 TL

Tiamob Patara 6 Kapaklı Raflı Gardırop 4.299 TL

Tiamob Feraye 4 Kapı 2 Çekmeceli Gardırop 2.999 TL

Evdemo Biga Kahve Köşesi Çok Amaçlı Dolap 2.149 TL

Tiamob Tekerlekli Erzak Dolabı 1.399 TL

Tiamob Mono 2 Kapaklı Kitaplık 1.299 TL

Tiamob Vintra Çalışma Masası 999 TL

Skechers BBK Erkek Ayakkabı 2.299 TL

Skechers NVY Erkek Ayakkabı 2.099 TL

Skechers ROS Kadın Ayakkabı 1.799 TL

Skechers NVHP Kadın Ayakkabı 2.099 TL

Reebok Erkek Ayakkabı 1.099 TL

Converse Unisex Ayakkabı 1.999 TL

Nike Kadın Ayakkabı 1.949 TL

Nike Erkek Ayakkabı 1.999 TL

Nike Çocuk Ayakkabı 1.899 TL

BirkenStock Gizeh adın Terlik 2.799 TL

BirkenStock Gizeh Kadın/Erkek Terlik 2.199 TL

BirkenStock Arizona Kadın/Erkek Terlik 2.199 TL

BirkenStock Mayari Kadın Terlik 2.799 TL

BirkenStock Arizona Eva Terlik 1.199 TL

BirkenStock Barbados Eva Terlik 1.099 TL

Premium Care Fırsat Paketleri 649 TL

Orkid Platinium Anne Kız Paketleri 249 TL

1200 g Aptamil Çocuk Devam Sütü Çeşitleri 499 TL

WMG Quality 5 Parça Tencere Seti 10.699 TL

WMF Düdüklü Tencere 9.699 TL

FISSLER San Fransico 5 Parça Tencere Seti 7.699 TL

Tefal Difüzyon tabanlı Tava 999 TL

Tefal Wok Tava 1.299 TL

Tefal Titanyum Tava 599 TL

Korkmaz Mega Çaydanlık Takımı 1.099 TL

Philips 32lü Sürahi Filtresi 349 TL

Philips XL Su Arıtma Sürahisi 469 TL

Lara Sehpa Bahçe Balkon Seti 2.299 TL

Lara Bahçe Balkon Tekli Koltuk 999 TL

Lara Bahçe Balkon Üçlü Koltuk 2.199 TL

Dış Mekan Sandalyesi 4 Adet 2.299 TL

Rattan Masa 1.299 TL

Drame Vacuum Mop Robot Süpürge 9.299 TL

Tefal Blender 4.399 TL

Xiaomi Akıllı Hava Nemlendirici 2.299 TL

Homend Çay Makinesi 1.999 TL

Korkmaz Kahve Makinesi 1.899 TL

Arnica Ayvalık Stil Tost Makinesi 1.699 TL

Braun Buharlı Ütü 2.199 TL

King Elektrikli Dik Süpürge 799 TL

Pierre Cardin Siyah Nokta Temizleme Makinesi 399 TL

Xiaomi Elektrikli Tıraş Makinesi 899 TL

Fakir Saç Düzleştirici 799 TL

King Buharlı Kırışıklık Giderici Ütü 499 TL

Samsung 18.000 BTU Duvar Tipi Klima 35.999 TL

Samsung 8 Programlı Bulaşık Makinesi 24.999 TL

Samsung Kurutmalı Çamaşır Makinesi 31.999 TL

Samsung Çift Kapılı No-Frost Buzdolabı 21.999 TL

Hoover 10 kg Çamaşır Kurutma Makinesi 9.499 TL

Toshiba 65'' UHD QLED Android TV 29.999 TL

Toshiba 55'' UHD Smart TV 13.899 TL

Lenovo Tab M10 Plus 10.61'' Tablet 6.999 TL

iPhone 14 128 GB Cep Telefonu 43.499 TL

Samsung Galaxy A54 Cep Telefonu 15.599 TL

Xiaomi Redmi 13C 128 GB Cep Telefonu 6.899 TL

Logitech G29 Direksiyon Seti 14.999 TL

Xiaomi Hareket Sensötlü Gece Lambası 549 TL

Bu fırsatlarla dolu haftayı kaçırmayın!