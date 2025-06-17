Son olarak 35.000.000 TL teklifin sunulduğu açık artırma 25 Haziran Çarşamba günü saat 19.00'a kadar uzatıldı.

“YOĞUN TALEPTEN DOLAYI SÜRE UZATILDI”

Van Spor FK tarafından yapılan paylaşımda, “İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından kulübümüze mali destek sağlamak amacıyla tahsis edilen 65 VAN 65 özel plakası için devam eden açık artırma süresi, gelen yoğun talep üzerine 25 Haziran Çarşamba günü saat 19.00'a kadar uzatılmıştır. Yeni teklifler vermek isteyen destekçilerimiz, Kulüp Genel Sekreterimize ulaşarak tekliflerini iletebilirler. Teklifler SMS yöntemi ile 0541 740 92 91 iletişim numarasına bildirilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” denildi.