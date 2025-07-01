Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumunca açılan atölyeler, cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin topluma kazandırılmasında etkin rol oynuyor.

İşyurtları bünyesinde faaliyetlerin yürütüldüğü atölyelerde zamanlarını çalışarak değerlendiren tutuklu ve hükümlüler hem aldıkları ücretle ailelerine yük olmuyor hem de geleceğe güvenle hazırlanıyor.

Kurumların ihtiyaç duyduğu ürünleri imal ederek bu alanda yapılacak harcamalardan tasarruf edilmesini sağlayan tutuklu ve hükümlüler, ayakkabı, tekstil, hediyelik eşya, mobilya ve gıda gibi birçok alanda yaptıkları üretimle de ekonomiye katkı sağlıyor.

Atölyelerde yapılan birbirinden farklı ürünler, belirli zamanlarda düzenlenen İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı aracılığıyla tanıtılıp satışa sunuluyor.

Van'da da 64 İşyurdu Müdürlüğünün katılımıyla açılan fuarda sergilenen ahşap mobilyalar, tekstil ürünleri, el sanatları, tablolar, hediyelik eşyalar, ayakkabı, çanta ve çeşitli dekoratif ürünler ilgi görüyor.

"Ürünlerde hükümlülerin el emeği ve göz nuru bulunuyor"

Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Tetkik Hakimi Cihan İdiz, AA muhabirine, hükümlü ve tutuklulara meslek edindirerek onları topluma yeniden kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.

Atölyelerde imal edilen ürünlerin tanıtımını yapmak amacıyla satış mağazaları açtıklarını ve fuarlar düzenlediklerini ifade eden İdiz, şöyle konuştu:

"Adalet Bakanlığına bağlı özel bütçeli bir kurumuz. Bu sene Kırıkkale'den sonra ikinci fuarımızı Van'da düzenliyoruz. Buraya 64 İşyurdu Müdürlüğümüzden 180'e yakın personelimiz katıldı. Ayrıca 109 standımızda mobilyadan tekstile, gıda ürünlerinden hediyelik eşyaya, gümüş ve birçok ürünü sergiliyoruz. Bu ürünlerin hepsi hükümlüler tarafından üretilmektedir. Her bir ürünümüzde hükümlülerin el emeği ve göz nuru bulunuyor."

Hükümlü ve tutukluların üreterek zamanlarını değerlendirdiğini ifade eden İdiz, şunları kaydetti:

"Ürünlerimizi ilk olarak Adalet Bakanlığına bağlı Ceza İnfaz Kurumları ile Başsavcılık, Adli Tıp Kurumları, Denetimli Serbestlik Müdürlüklerimiz ve diğer bağlı birimlerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için üretiyoruz. Talebe göre protokol yapıyoruz ve kamu kurumlarımızın ihtiyaçlarını gideriyoruz. Uygulamalı işbaşı mesleki eğitim vermekteyiz. Bu eğitimle hükümlülerimize çıraklık, kalfalık ve ustalık ile iş yeri açma belgeleri veriyoruz. Bu şekilde topluma kazandırılmış oluyorlar. Çalıştırdığımız hükümlü ve tutuklulara gündelik veriyoruz. Onların kısa vadeli sigortalarını yapıyoruz."

"Hükümlülere verdiğimiz değeri göstermeye çalışıyoruz"

Denizli'den Van'daki fuara katılan infaz koruma memuru Dilek Şahin ise kurumlardaki atölyelerde hükümlülere meslek öğrettiklerini, kendilerini geliştirmelerine yardımcı olmaya çalıştıklarını belirtti.

Atölyede çalışan hükümlülerin psikolojik olarak kendilerini daha rahat hissettiğini anlatan Şahin, "Çalıştıkları süre boyunca sigortaları yapılıyor ve dışarıya çıktıklarında da mesleklerini sürdürebiliyorlar. Çalıştıkları süre boyunca aldıkları maaşla ekonomilerine de katkı sağlıyorlar." dedi.

Fuarların ürünlerin tanıtımında önemli bir rol oynadığını dile getiren infaz koruma memuru Yusuf Aloğlu da "Usta üreticilerimizin eğitim verdiği meslek edindirme kurslarıyla hükümlülere ustalık belgesi aldırıp hayata hazırlıyoruz. Dışarıya çıktıklarında daha kolay bir hayat sürmeleri için yardımcı olmaya çalışıyoruz. Fuar kapsamında hükümlülere verdiğimiz değeri göstermeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinden fuara katılan Ramazan Güney, "Hükümlülerimizin yaptığı kilim ve çanta gibi ürünleri burada sergiliyoruz. Hükümlülerimizin topluma kazandırılması ve rehabilite olabilmesi adına kurumumuzda bu atölyemizi açtık. Bu atölyenin açılmasının en büyük nedenlerinden biri de yok olmaya yüz tutmuş sanatları tekrardan topluma kazandırabilmek." diye konuştu.