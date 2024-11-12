İzmir'de facia...

Olay, akşam saatlerinde Selçuk ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evde gerçekleşti.

ELEKTRİKLİ SOBA DEVRİLDİ

Hurdacılık yaparak geçimini sağlayan Melisa Akcan, yaşları 1 ila 5 arasında değişen beş çocuğunu evde bırakarak hurda toplamaya çıktı.

Çocuklar evde bulunduğu sırada ısınmak amacıyla kullanılan elektrikli sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı.

5 KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ

Yangının kısa sürede büyümesiyle ev dumanla dolarken, yangını fark eden mahalle sakinleri ve çevredeki vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek söndürürken, içeride mahsur kalan Nefes, Peri, Akçan, Masal ve Aras Bulut Akcan adlı kardeşlerin cansız bedenlerine ulaşıldı.

5 çocuğun da dumandan zehirlenerek hayatlarını kaybettiği değerlendirilirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

ACI DETAY: ANNE KAPIYI KİLİTLEYİP HURDA TOPLAMAYA GİTMİŞ

Öte yandan yangınla ilgili yapılan ilk incelemede kapının kilitli olduğu belirlendi.

Araştırmada eşi cezaevinde bulunan anne Melisa Akcan’ın geçimini sağlamak için kapıyı çocukların üzerine kilitledikten sonra hurda toplamaya gittiği ortaya çıktı.