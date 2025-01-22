Adalet Bakanlığının, İdare ve Vergi Mahkemelerinin Kurulmasına ve Yargı Çevresinin Belirlenmesine İlişkin Kararı, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Bitlis'te idare mahkemesi kurulması ve yargı çevresinin "Bitlis ilinin mülki sınırları" olarak belirlenmesi, Hakkari'de 1, 2, 3, ve 4. idare mahkemeleri ile vergi mahkemesinin kurulması ve yargı çevrelerinin "Hakkari ilinin mülki sınırları" olarak belirlenmesi, Kırşehir'de idare mahkemesi kurulması ve yargı çevresinin "Kırşehir ilinin mülki sınırları" olarak belirlenmesi, Niğde'de idare mahkemesi kurulması ve yargı çevresinin "Niğde ilinin mülki sınırları" olarak belirlenmesi ve Sinop'ta idare mahkemesi kurulması ve yargı çevresinin "Sinop ilinin mülki sınırları" olarak belirlenmesi kararlaştırıldı.