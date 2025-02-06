Türkiye, 2 yıl önce şubat ayında 'asrın felaketi' olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremleri yaşadı.

Bugün asrın felaketinin ikinci yılı...

O günden bugüne kadar uzmanların açıklamaları doğrultusunda deprem sırasında ve sonrasında yapılacaklar konusunda durmadan bilgilendirildik.

Devlet, depremden etkilenen 11 ilden elini hiç çekmedi.

Depremzedelerin yeni yuvalarına, iş yerlerine hatta ortak alınlarına kavuşması için hummalı bir çalışma yaptı.

Bu amaç doğrultusunda üst üste kararlar alındı.

Depremzedelerin zararlarını karşılamak doğrultusunda tüm bakanlıklar devreye girdi, bütçeden önemli paylar bölgeye aktarıldı.

Tüm bunlar ve dayanışma ruhu bir yandan gerçekleşirken diğer yandan da "Deprem yaşadığımız şehre ne kadar yakın?" sorusu merak ediliyor.

TÜRKİYE'NİN DİRİ FAY HATLARI SORGULANIYOR

Hem asrın felaketinin ikinci yılı olması hem de Ege Denizi’nde yaşanan art arda depremler, Türkiye'nin diri fay hatlarını yeniden gündeme getirdi.

Vatandaşlar, evlerinin altından fay hattı geçip geçmediğini sorgulamaya başladı.

EVİMİN ALTINDAN FAY HATTI GEÇİYOR MU?

AFAD internet sitesinde yer alan Türkiye Deprem Tehlike Haritaları İnteraktif Web Uygulaması ile hangi bölgelerin deprem riski taşıdığı ve fay hattı geçen sokakların kontrol edilmesi mümkün.

E-Devlet üzerinden AFAD’ın “Deprem Riski Sorgulama” hizmeti ile bölgenizdeki deprem tehlikesini öğrenebilirsiniz.

45 İL 110 İLÇE

Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü de (MTA), yaptığı güncellemeyle Türkiye genelindeki diri fay hattı haritasını yayınladı. Bu haritaya göre, Türkiye’de 485 diri fay tespit edildi. Bu faylar, 45 il ve 110 ilçeyi kapsayacak şekilde geniş bir alanı etkileyebilir.

FAY HARİTASI 3 ÖLÇEKTE SUNULUYOR

MTA, kurulduğu 1935'ten bugüne kadar deprem jeolojisi ve diri faylar hakkında bilgi üretiyor.

MTA'nın 70'lerden itibaren proje bazlı yürüttüğü çalışmaların ürünü ilk Türkiye Diri Fay Haritası,1992'de yayımlandı.

Harita yayımlandığı tarihten itibaren ülkenin aktif tektoniğinin anlaşılması ve deprem tehlikesinin değerlendirilmesine yönelik her türlü bilimsel çalışma ve uygulamalarda temel veri kaynağını oluşturdu.

HANGİ İLLER FAY HATTI ÜZERİNDE?

Fay hattında yer alan iller; Aksaray, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Bursa, Bingöl, Denizli, Eskişehir, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Manisa, Muğla, Kocaeli, Konya, Osmaniye, Sakarya ve Tokat olarak açıklandı.

Harita da yer alan verilere göre, 110 ilçe de fay üzerinde bulunuyor.

BİRİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

İşte fay hattı üzerindeki birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü derecedeki riskli bölgeler:

İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt.

İKİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

Tekirdağ, İstanbul (1 ve 2. Bölge), Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak başta olmak üzere, Zonguldak, Tekirdağ, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı ve Çorum.

ÜÇÜNCÜ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.

FAY HATTI GEÇEN İL VE İLÇELER

Fay hattı geçen ilçeler ise şu şekilde sıralandı:

Adıyaman: Gölbaşı

Afyonkarahisar: Çat, Dinar, Kızılören, Sandıklı

Ankara: Şereflikoçhisar

Antalya: Demre

Aydın: Bozdoğan, Germencik, İncirliova, Koçarlı, Kuşadası, Nazilli, Söle, Sultanhisar, Yenipazar

Balıkesir: Gönen, Manyas

Batman: Kozluk

Bingöl: Karlıova, Yedisu

Bolu: Gerede, Yeniçağa

Bursa: Kestel, Gemlik, Mustafakemalpaşa

Çanakkale: Çan, Yenice

Çorum: Laçin

Denizli: Babadağ, Çameli, Çardak

Diyarbakır: Lice

Düzce: Çilimli, Cumayeri, Gölyaka, Gümüşova, Kaynaşlı

Elazığ: Palu, Sivrice

Erzincan: Üzümlü

Eskişehir: İnönü

Gaziantep: İslahiye

Hakkari: Şemdinli

Hatay: Erzin, Hassa, Kırıkhan, Payas

Isparta: Eğirdir, Senirkent, Uluborlu

İzmir: Kemakpaşa, Seferihisar, Tire

Kahramanmaraş: Nurhak, Türkoğlu

Kayseri: Talas, Yeşilhisar

Kırıkkale: Keskin

Kırşehir: Akpınar, Mucur

Kocaeli: Başiskele, Derince, Gölcük, Kartepe

Konya: Akşehir, Altınekin, Doğanhisar, Ilgın

Kütahya: Gediz, Simav

Malatya: Akçadağ

Manisa: Ahmetli, Alaşehir, Gölmarmara, Kırkağaç, Salihli, Sarıgöl, Soma, Turgutlu

Mersin: Çamlıyayla, Mut

Muğla: Menteşe, Milas

Niğde: Altunhisar, Bor

Osmaniye: Düziçi, Toprakkale

Sakarya: Akyazı, Arifiye, Ferizli, Hendek, Karapürçek, Sapanca

Şanlıurfa: Bozova

Siirt: Eruh

Şırnak: Beytülşehap

Sivas: Altınyayla, Yıldızeli

Tokat: Niksar, Reşadiye, Pazar

Van: Çaldıran, Özalp

Yalova: Altınoava, Çınarcık